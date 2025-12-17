女神主播當眾吃手手扮醜 背後暖心真相曝光

〔記者林南谷／台北報導〕三立財經台主播黃倩萍靠著凍齡外貌受封「女神主播」，讓大批粉絲驚訝的是，近日她在主持《健康e起聊》驚擺「醜」樣，不但當眾吃手手，還鼓臉作勢吹氣，甚至歪臉扮醜，但是，內情似乎不單純。

黃倩萍16日在臉書曬出一連串「醜照」，隨後趕緊一派輕鬆澄清：「我不是故意在節目上吃手手啦！」其實她是在節目中和醫師范綱信討論老人口牙，針對「家裡長輩如果咬不動又吞嚥困難」案例，黃倩萍暖心表示：「趕快請長輩做做口腔重訓。」

對於長輩嚴重吞嚥困難，黃倩萍進一步說，可能要讓長輩和語言治療師聊聊，或者到復健科尋求復健；貼心女神同時表示，年輕人也要做，因為年輕人老了，才有足夠口腔力吃美食。

稍早黃倩萍暖心回覆記者：「希望很多人看到這條新聞之後，不要忽略長輩的口牙問題，免得變成臥床。」

