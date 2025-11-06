女神來了！惠利空降信義區粉紅look超萌 近距離告白「我愛你」粉絲嗨爆

惠利今出席時尚活動，開啟寵粉模式放送飛吻。劉耀勻攝

南韓人氣女星惠利今（6日）在微風南山為義大利精品品牌Max Mara站台，穿著一身粉紅色大衣可愛亮相的她，聽到有死忠粉絲昨晚就到場卡位，立刻用韓文驚問：「真的嗎？」更對HYEROOMY（粉絲名）用中文告白「我愛你」，不時放送飛吻、愛心寵粉，瞬間引爆滿場尖叫聲！

惠利做出臉頰愛心，可愛pose大放送。劉耀勻攝

惠利分享很高興能有機會近距離與粉絲互動。劉耀勻攝

惠利今一登場就用中文自我介紹，「大家好，我是惠利！」即便是簡短的自我介紹，已讓鐵粉超興奮，首度來台出席精品活動的她，興奮表示，「可以來參加活動真的非常非常開心！」直呼今天是非常特別的一天，甜甜地說：「這是我第一次這麼近距離地叫HYEROOMY的名字，雖然時間很短暫，但非常高興。」語畢直接用中文告白我愛你，還應粉絲要求放送花式愛心寵粉，讓粉絲滿足地說：「徹夜苦等值得了！」

惠利（左三）今壓軸登場。劉耀勻攝

今晚除了惠利到場參與活動，劉以豪、宋芸樺、詹子萱、林品彤也共襄盛舉，宋芸樺還準備了一段韓文自我介紹，準備向惠利打招呼，林品彤、詹子萱也表示是惠利的粉絲，直呼能一起參與活動十分開心。

宋芸樺現場秀了一段韓文。劉耀勻攝

劉以豪自招韓文沒什麼進步。劉耀勻攝

詹子萱分享很喜歡惠利演出的《善意的競爭》。劉耀勻攝

林品彤很期待見到偶像惠利。劉耀勻攝

微風南山吸引大票惠利的粉絲。劉耀勻攝



