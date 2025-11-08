女神偷「30秒從容摸走包包」！整桌用餐者無人察覺 行竊畫面曝光
在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，一起讓人咋舌的竊案近日引發社群媒體熱議。一名女子在餐廳內與家人聚餐時，包包竟在全場目光下被偷走，整個犯案過程才30秒，現場無人察覺異樣。監視器畫面曝光後，影片迅速在網路瘋傳，累積點閱數已突破數百萬。
根據多家阿根廷媒體的綜合報導，事發地點位於布宜諾斯艾利斯市區聖特爾莫（San Telmo）的一間知名餐廳。受害女子當時與約七至八位家人同桌用餐，將手提包隨手掛在座椅背後，當時氣氛熱絡，現場座無虛席，沒人注意到鄰桌的陌生女子。
從餐廳內部監視器拍下的畫面可見，一名女子佯裝為顧客，在毫無警覺的情況下靠近受害者。她假意整理座位與衣物，迅速地將包包從椅背取下，放到腳邊地面，再從自己袋中拿出大型手提袋，神情自若地將整個包包收進袋內，並以外套覆蓋，動作一氣呵成。最後她裝作若無其事般起身離開現場，沒引起任何人懷疑。
直到竊賊離開後，受害人欲取用包包時，才赫然發現失竊。餐廳員工隨即報警處理，並調出畫面交由警方展開調查。
警方表示，該名女賊犯案手法專業，與近期在布宜諾斯艾利斯多起案件的模式極為相似，研判極可能是一個由多名女性組成的竊盜集團所為。根據警方統計，目前在該市已有超過200名女性涉入類似竊案，顯示此類犯罪已有組織化傾向。
針對此類案件頻繁發生，警方提醒民眾，尤其在公共空間如餐廳、咖啡館等地，切勿將皮包或貴重物品懸掛在椅背或身後難以掌控的位置，也應留意周遭可疑人物，保持高度警覺。
