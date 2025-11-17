女神南珉貞遭球吻！怒衝投手丘「板凳清空」 下秒反轉驚呆網友：報名金鐘獎

南珉貞遭球吻，頓時上演大場面。（翻攝Threads@minjeong_w_）

2025紅白明星公益棒球賽昨（16日）於新莊棒球場登場，富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞意外遭「空氣球吻」，頓時板凳清空出現大場面，不過後續迎來反轉，讓網友笑說南珉貞可以去報名金鐘獎了。

昨日比賽進行到第5局，輪到南珉貞打擊時，對方一顆球投出，南珉貞「戲精上身」險些倒地，好不容易起身後她將頭盔用力一摔，氣憤衝往投手丘，還不忘「烙人」找隊友上來助陣，休息室直接板凳清空，迎來大場面。

南珉貞演技逼真，有網友真的以為她遭觸身球。（翻攝Threads@minjeong_w_）

不過隨著兩隊球員紛紛跑上投手丘，事情迎來大反轉！大家變成開心聚集一起合照留念，最後南珉貞也沒因為這次的「觸身球」上壘，但連連揮空讓她好生氣，最後遭「5好球三振出局」。

南珉貞今將片段po出，還寫下「Wifi-ball .. 好痛 .. 😶(?)」，讓網友笑說「台妹小南演很大」「大場面來了」「請你去當電影明星！！」「我想幫妳報名金鐘獎😄」「南休假。可以去演連續劇了」。

