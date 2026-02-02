女神卡卡奪葛萊美獎哭出來！上台前深吻未婚夫放閃

女神卡卡聽到自己獲得第68屆葛萊美獎「最佳流行演唱專輯獎」時激動痛哭，上台領獎前吻了未婚夫麥克波蘭斯基（Michael Polansky）。（美聯社）

第68屆葛萊美獎頒獎典禮台灣時間2日上午登場，女神卡卡以暌違五年推出的專輯《Mayhem》摘下最佳流行演唱專輯獎，而得獎後她激動到掩面痛哭，更在上台領獎前深情親吻了未婚夫麥克波蘭斯基（Michael Polansky），隨後她在台上留下一段感人的致詞，並公開放閃，向未婚夫告白。

女神卡卡今年總共入圍7項大獎，而她的未婚夫麥克波蘭斯也在專輯《Mayhem》中擔任詞曲創作人，因此共同入圍「年度專輯」，她上台後表示，「首先，我必須謝謝我的伴侶麥克，你每天都在我身邊，那種支持是我無論如何都感激不盡的，這一年來你和我一起為這張專輯付出了巨大的心力。」

女神卡卡獲得第68屆葛萊美獎「最佳流行演唱專輯獎」。（美聯社）

女神卡卡獲得第68屆葛萊美獎「最佳流行演唱專輯獎」，上台領獎前和未婚夫麥克波蘭斯基（Michael Polansky）激動相擁。（美聯社）

除了感謝未婚夫，她更向音樂圈裡的女性送上鼓舞人心的感言，「我明白有時候當妳待在一個全是男性的錄音室裡，情況會變得很艱難，我希望妳們要永遠傾聽自己的心聲，為自己的創意而戰、為自己的作品而戰，並以製作人的身分自立自強。請務必確保妳們的聲音能被大聲地聽見。」

