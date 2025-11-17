女神唐嫣兩套都神美、男神張若昀帥度破表！FENDI早春系列攻佔話題榜，連宋雨琦都辣出新高度
FENDI 2026早春系列把80年代的恣意享樂主義一次端上伸展台：青綠、橘紅、石板藍輪番上陣，像是把羅馬的浪漫風揉進少女式的俏皮輪廓裡，用寶石色調調出一股既端莊又放鬆的藝術感。難怪系列一上架就大受歡迎，包括: FENDI 品牌代言人唐嫣、FENDI 男裝代言人張若昀、FENDI 品牌形象大使宋雨琦、章廣辰與吳速玲，穿出截然不同的角色故事，看得人只想立刻跟著下單！
唐嫣：將優雅系女神的兩種形態切換
女神唐嫣一連兩套造型美出新高度！第一套穿上帶有潑墨漸層效果的波卡圓點 洋裝，顏色明快大膽，像從80 年代派對走出來的時尚精靈。搭配灰藍色Spy Bag，優雅與玩心完美混合。
另一套則以裸粉色針織外套配白色上衣，溫柔得剛剛好；下身換上一條酒紅高腰褲，拉出利落身段；手提亮片 Baguette，更像是高級玩味小心機。兩套造型都美到升級！
張若昀：全黑戰袍的冷感型男
全身黑的男神張若昀簡直是FENDI的酷帥教科書：黑皮衣 × 黑襯衫 × 黑皮褲，玩出層次卻不沉悶，全身像自帶 007 光環。型格滿點，帥到連背景都失焦、黑色果然是最佳時髦濾鏡！
I-dle宋雨琦：暗黑俐落的甜辣出擊
難得以全黑亮相，I-dle宋雨琦這次走的是高級酷辣。黑色直條紋西裝外套搭配短版上衣，小露性感腰線；下身以同系列寬褲延伸比例，帥氣又乾淨。再以灰藍 Mamma Baguette 添了一筆低調高級，辣與甜剛剛好。
章廣辰：復古暖色的文青型格
章廣辰用啡色皮衣搭深灰燈心絨褲，復古味道滿分；內搭亮橘色針織衫像是一秒點亮造型的關鍵色，既搶鏡又不失溫度，像帥氣版本的秋日暖陽。
吳速玲：高段玩家的色彩大會串
時尚達人吳速玲的穿搭永遠敢玩！橘色針織衫搭青綠色襯衫，再加一條酒紅褲裝，乍看狂、細看妙，每一色都剛好在正確的位置。手上 Peekaboo ISeeU 的交織皮革包更像壓軸亮相，是專屬時尚達人的完美收尾。
