女神啦啦隊＋百萬摸彩 臺中葳格國際學校尾牙運動會燃動校園

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】臺中市葳格國際學校今2月1日盛大舉辦「燃動未來 葳格金牌日」尾牙運動會，顛覆傳統辦桌式尾牙形式，別出心裁地將年度尾牙結合運動競技與高規格美食市集，打造專屬教職員的校園嘉年華。活動現場集結上千名教職員攜家帶眷共襄盛舉，不僅豪擲百萬摸彩獎金、主打「人人有獎」，更透過運動、歡樂與美食交織，充分展現葳格國際學校高度凝聚的團隊向心力與創新辦學精神。

活動由中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 熱舞開場，陣容相當堅強，包括韓籍成員JJUBI（朴善珠）、金渡兒，前日本女團TPE48成員冼迪琦（小迪），以及世界選美皇后曼容。四位女神合體，瞬間點燃全場熱情，現場宛如大型粉絲見面會，合影人潮絡繹不絕，氣氛熱烈。

隨著聖火點燃，賽事正式展開。校方安排校際大隊接力、拔河與趣味競賽，還規劃了親子活動，讓教職員子女也能樂在其中。平日在講臺上的老師們換上運動服，拼勁絲毫不輸給學生。葳格董事會成員，以及從幼兒園到高中6個校區的校園長亦全數投入比賽，與同仁並肩揮汗。

葳格執行董事吳菀庭表示，身心健康的師長，是孩子最直接的榜樣。透過這場尾牙運動會，老師們親身實踐團隊合作與運動家的精神，希望這樣的「身教」能帶給學子正向的影響力，激勵他們在未來具備勇於挑戰自我的韌性。

而本次活動的最大驚喜，莫過於規格驚人的夢幻美食市集，網羅海底撈火鍋、屋馬燒肉、鵝房宮、UG飲料、吳寶春麥方店與Feeling18巧克力工房等超過20家強勢品牌進駐。這些鮮少現身戶外市集的餐飲名店之所以能「破例」雲集，歸功於葳格家長的鼎力支持，可見家長對學校的高度認同，以及親師之間緊密的夥伴關係。

透過別開生面的「燃動未來 葳格金牌日」，葳格國際學校成功將尾牙活動轉化為一場融合教育理念、健康生活與親師共融的年度盛會。不僅讓教職員在繁忙教學之餘釋放壓力，也深化了跨校區、跨世代的交流連結。校方期盼，這份凝聚力能延續至校園日常，成為推動教育創新與永續發展的重要動能，攜手打造更有溫度、更具競爭力的學習環境。