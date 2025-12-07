女神喝什麼？張員瑛主持AAA趁空狂喝手搖飲 店家公布答案

韓國娛樂盛事《Asia Artist Awards》（AAA）今年迎來十週年，首度移師台灣，6日在高雄世運盛大舉行，典禮由IVE張員瑛與演員李俊昊共同擔任主持人。有眼尖粉絲捕捉到，張員瑛在空檔手握著一杯手搖飲，喝了一口後露出驚艷的表情，引起網上熱烈討論，好奇女神究竟是喝了什麼？對此，老賴茶棧7日公布答案，並開心表示：「員瑛是真心喜歡主動喝的。」

AAA典禮由女團IVE成員張員瑛（左）與李俊昊（右）共同擔任主持人。（圖／翻攝LINE TV）

昨日有名粉絲在社群平台threads上，貼出幾段張員瑛趁空檔在台下休息的畫面，並詢問：「有人知道員瑛空檔時間上台最後一刻，手裡還捨不得拿走的手搖是哪家？難道還是西瓜烏龍？不可能吧？！」文章一出馬上掀起討論，然而馬上就有眼尖網友發現，女神手上拿的飲料杯似乎就是「老賴茶棧」。

從網路上曝光的畫面可以看到，張員瑛在休息空檔挑了一杯手搖飲品嚐，喝完後露出相當驚豔的表情，更一連喝了好幾口，開心搖頭晃腦的模樣十分可愛。對此，老賴茶棧7日證實，張員瑛在AAA頒獎典禮上，喝的2杯手搖飲就是他們家的飲品，「剛剛經過內部查詢，張員瑛喝的訂單包含冬瓜檸檬、冬瓜烏龍，全糖多冰。」店家興奮表示，「張員瑛是真心喜歡主動喝的，非常開心！」

老賴茶棧7日證實，張員瑛喝的是他們家的冬瓜檸檬。（圖／老賴茶棧 提供）

事實上，張員瑛一直都很喜歡台灣手搖飲，早在今年年中IVE在高雄世運參加拼盤演唱會時，她就曾在台上喊話，想喝「西瓜烏龍茶」，當時一度造成門市缺貨，大批粉絲搶喝女神同款飲料，而接下來勢必會再掀起一股「冬瓜檸檬」風潮。

