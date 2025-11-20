女神基因爆發！小禎女兒Emma影片搶先幫媽慶生 18歲近照美翻：「這根本可以出道」

​(圖/品牌提供)

W.SHOW品牌十週年記者會上，小禎氣場滿分現身，一邊慶祝自己代言十週年的重要時刻，一邊也迎來一個完全意料之外的驚喜，來自女兒Emma的「提前慶生影片」。

螢幕一亮，Emma的氣質與美貌瞬間征服全場，18歲後女大十八變的清純、亮眼與自信，讓在場媒體全都倒抽一口氣。小禎當場笑到眼泛淚光，直呼：「我女兒真的長大了！」這段溫馨母女橋段，也瞬間登上社群熱搜。

在 W.SHOW 品牌成立十週年的重要里程碑上，代言人小禎（胡盈禎）力挺出席活動，開場品牌與EMMA共同打造驚喜給小禎，錄製提前幫媽媽慶生的影片！​

​(圖/品牌提供)

Emma驚喜影片曝光：五官立體＋韓星感爆棚

畫面中的Emma化著淡雅妝容，五官深邃、側臉線條乾淨利落，氣質清新又不失成熟度，比起先前曝光的生日派對照片，這次更是「直接美到發光」。網友看完立刻暴動：「Emma越長越漂亮耶！」、「完全像韓星！」、「天啊這個顏值可以直接出道吧！」小禎台上看到影片時先是一陣驚呼，接著忍不住露出驕傲的媽媽笑容，直說：「Emma很會面對鏡頭，角度也很會喔！」​

​(圖/品牌提供)

母女最珍貴的「傳家寶」居然是一起敷面膜？

小禎說過很多次，母女倆最幸福的時光不是旅行、不是吃大餐，而是每天最日常的「一起敷面膜」時間。Emma從很小就看著媽媽忙進忙出、飛來飛去，時差亂得一塌糊塗，但有一件事永遠不變：小禎的行李裡，一定有W.SHOW面膜。久而久之，敷面膜變成了兩人專屬的「放空時段」，母女倆不需要聊天、不需要刻意互動，只要一起躺著、一起變美，就是最舒服的相處方式。

小禎說：「傳家寶不一定要貴，能陪我們一起變好、變漂亮的習慣，就是我最想傳給Emma的禮物，現在她跟我一樣，每天都要敷，家裡面膜都要用搶的。」從2015年成為W.SHOW代言人到現在整整十年，她從「乾燥危肌」變成人人誇的「水潤奇肌」，連Emma也早早跟上媽媽的腳步，把保濕當成日常儀式。小禎笑得很驕傲：「W.SHOW陪我變美，也能陪我女兒變美，我現在最幾本就是一天敷兩次面膜起跳！」母女之間最甜的連結，就是這樣默默傳承下來。​

W.SHOW十周年推出最新薰衣草系列面膜和膠原粉。(圖/品牌提供)

Emma 18歲爆美！氣質像鄧紫棋＋韓星混搭體質

之前9月生日會上，小禎罕見曝光Emma正面照，瞬間讓網友驚叫：「完全女神胚子！」「有韓星感欸，好漂亮～」「天啊她真的變超美！」從嬰兒肥退去之後，Emma的五官比例越來越精緻，眼睛明亮、側臉線條更是無可挑剔，再加上媽媽教出的良好儀態，整個人彷彿開了美貌濾鏡。也因為外型亮眼，演藝圈爸爸李進良最近甚至讓Emma在新戲《整形過後》中客串本色演出，被視為她的戲劇處女秀。不過小禎則比較謹慎，希望女兒能把學業放在前面，對「正式出道」仍抱持觀望態度。​

​(圖/品牌提供)

母女像姊妹花、互相吐槽的真實感最迷人有趣的是，Emma面對鏡頭時非常自然，甚至還會大方開玩笑說：「我跟媽媽沒互動啦。」下一秒就被小禎吐槽：「沒良心！」母女倆互嗆、鬥嘴，完全是姐妹模式，溫馨又好笑。

