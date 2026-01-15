女神拍片「寒夜挖墳體力透支」！親曝片場心酸 她喊：幸好有韓韶禧

記者王培驊／台北報導

全鐘瑞的角色魅力十足，讓她想為角色「多脫一點」，反而遭到導演制止。（圖／采昌國際多媒體 提供）

《末路雙嬌》全鐘瑞寒夜挖墳體力透支 曝拍片心酸：幸好有韓韶禧

由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司傾力打造的年度犯罪強片《末路雙嬌》，由韓韶禧、全鐘瑞兩大實力派女星領銜主演，被視為今年最受矚目的犯罪電影之一。八年前憑出道作《燃燒烈愛》一鳴驚人、被封為「怪物新人」的全鐘瑞，坦言自己一拿到本片劇本就深陷其中，直覺告訴她「非演不可」。讓她更感到命運巧合的是，這次能與同齡的韓韶禧攜手合作，讓她形容就宛如「命中注定」。

全鐘瑞（右）深感命運將她與同齡的韓韶禧（左）牽在一起，形容跟她合作宛如「命中注定」。（圖／采昌國際多媒體 提供）

兩人在片中有多場艱苦場面，其中一場「挖掘墳墓」的戲碼，甚至是她們人生首度拿起鏟子挖土，讓全鐘瑞至今難忘，加上幾乎全片都在夜間拍攝，長時間的夜戲讓體力快速被掏空，她苦笑回憶：「拍攝時天氣很冷，吃飯又會想睡覺，所以幾乎連飯都沒能好好吃。」儘管拍攝過程艱辛，全鐘瑞也大讚韓韶禧在片場展現出的專業態度，成為她的最大支撐，讓她感到自己並非單打獨鬥，而是有人並肩同行，而這份默契與信任，讓她們成為至親好友。有趣的是，全鐘瑞目前正與曾合作電影《聲命線索》的導演李重賢公開交往，當被問到導演是否會因為她跟韓韶禧的親密合作而「吃醋」時，全鐘瑞則靦腆笑答：「他一直都非常支持我所有的人際關係。」

全鐘瑞坦言一拿到本片劇本就深陷其中，直覺告訴她「非演不可」。（圖／采昌國際多媒體 提供）

全鐘瑞寒夜飆車偷金條 拍《末路雙嬌》想「多脫一點」遭導演制止

全鐘瑞在《末路雙嬌》當中，飾演憑藉出色駕駛技術維生的「道敬」。她站在人生的懸崖邊緣，為了抓住一生可能再也不會出現的機會，不惜做出偷走黑錢與金條的危險之舉。她與韓韶禧飾演的「美善」，毫不猶豫地一路狂奔，卻很快淪為被捲入金錢與金條糾葛之人的追逐對象，因此惹來殺身之禍。全鐘瑞回憶剛收到劇本時的情況：「當時心想能遇到同齡女性雙主角的作品，這是多麼困難的事啊？原本認為不太可能，沒想到真的出現這樣的作品，讓我非常驚訝。」她進一步表示：「而且劇本讀起來非常有趣，讓我立刻覺得『非演不可』。最重要的是，角色很吸引人，如果能和韶禧一起合作，我想一定能創造出超越劇本、更多元且精彩的化學反應，讓我更想演出這部作品。」全鐘瑞也剖析自己的角色：「我希望角色表面上看起來很剽悍、很強悍，但其實內在像玻璃珠一樣脆弱，不知道會往哪裡彈、彷彿隨時會破碎，帶有這樣的反轉。」

她說：「我認為本片蘊含一種原始的真誠與年輕氣勢，對商業電影相對保守的部分，也希望能透過角色變得更加大膽一些。就我個人而言，也曾想過『如果我能成為這部電影的武器就好了』。在這樣的方向下，某次我還在現場主動說『這個場面我可以再多脫一點衣服』，結果導演反而說『不行，請穿好』。

因為導演本身是演員出身，他總是站在演員的角度給予指導，甚至會親自演出示範，這點讓我印象非常深刻。整體而言，那是一個有著強烈『一起演、一起拍』感覺的拍攝現場。」她並補充：「我強烈希望角色能夠具有標誌性，所以和服裝團隊進行了非常多的討論。角色實際穿的，也大多是我平時會穿的衣服，並盡量減少全片的服裝數量。我只希望在觀眾腦海裡，最後能留下美善和道敬的幾個關鍵畫面就好。」

和韓韶禧拍到變至親好友 全鐘瑞笑回：導演男友完全不吃醋

對於有機會跟韓韶禧攜手共演《末路雙嬌》，全鐘瑞表示：「韶禧之前在訪談中用了『時節因緣』這個詞，這個詞也深深烙印在我腦海當中。我們兩個的劇本正好在同時間找上門，感覺就像命中注定般地相遇了。」她接著說：「能和同齡演員一起合作，其實是很不容易的事，所以拍攝時我就想著，未來還會不會再有這樣的作品與機會。」她並回憶跟韓韶禧的相識過程：「她先透過Instagram私訊給我，之後甚至一路合作到這部作品。對於擁有一般職業的朋友，往往需要解釋很多事情，但對同樣身為演員的人來說，有些部分其實不用多說就能理解。在這一點上，我們確實存在能彼此共鳴的共同語言，我想那也是我們自然而然變得親近的原因。」

當被問及片中許多艱苦場面與追逐戲，甚至還要拿鏟子挖墳墓的場面，全鐘瑞說道：「當初看劇本，其實動作場面並不多，但真正開始拍攝後，才發現需要大量使用身體，動作團隊也經常到場支援。」她補充：「片中加入很多貼近日常的動作戲，而且所有場面幾乎都在夜晚拍攝，夜戲一多，體力消耗真的非常大。我平常拍戲都會一邊維持運動，但這部作品真的太辛苦，只剩下拍攝和睡覺的循環。尤其拍攝時天氣很冷，吃飯又會想睡覺，所以幾乎連飯都沒能好好吃。

為了趕進度，只能在高度緊繃的狀態下，手忙腳亂地進行拍攝。不過在這過程中，我看到韶禧非常專業的一面。那種感覺不是我一個人在往前走，而是有人和我一起前進。因為身邊一直有並肩作戰的夥伴，這本身就成了很大的安慰。」引人注目的是，當被問及男友，同時也是她之前主演《聲命線索》的導演李重賢，會不會因為她跟韓韶禧的親密合作而「吃醋」？全鐘瑞則靦腆笑答：「他一直都非常支持我所有的人際關係。」

這部由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司傾力打造，韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的年度話題犯罪新片《末路雙嬌》，即將在1月30日於台灣正式上映。本片劇情描述在華麗卻冰冷的都市裡，美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。

她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生。然而，他們卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓兩人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。在這欲望、謊言與生存本能交織的黑暗世界當中，每一步都可能致命。當底線不斷被逼退，她們能否逃離這場被吞噬一切的命運風暴？《末路雙嬌》即將在1月30日於台灣震撼上映。

