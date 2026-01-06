女神換軌主持／憑《全明星運動會》爆紅 女星大搞婚外情事業全毀

粿粿因《全明星》走紅，卻因婚內出軌演藝工作停擺。（翻攝自粿粿臉書）

中天《綜藝OK啦》開播3個多月，年前傳出主持人何美被換掉，製作單位找來外型甜美的林襄搭檔羅志祥，兩人已於日前悄悄進棚錄影，全新組合就是期盼能救收視。

啦啦隊出身的林襄，去年因酬勞居高不下工作量縮水，就在送走2025年就傳來她入主《綜藝OK啦》，除了外型甜美外，另一原因就是2022年吳姍儒主持《小明星大跟班》時，因懷了第二胎向製作單位請了產假，當時林襄便臨危受命代班主持長達8個月，因配合度高所以這次《綜藝OK啦》找上門，她二話不說便決定接下主持棒。

籃籃跨足演藝圈，陸續接下兩節目主持棒。（翻攝自籃籃臉書）

同樣也是啦啦隊出身的籃籃，在2020年簽約大藝娛樂正式跨足演藝圈，當時只有24歲的她在經紀公司安排下，與同門師兄浩角翔起一起主持全新行腳節目《綜藝主持棒》，來試試她主持功力，沒想到第一次接主持棒的她，不僅不畏懼外景節目的辛苦，還經常在錄影時無厘頭的搞笑，更是顛覆她只有甜美外型的刻板印象，經紀公司看好她的主持潛力，隔年更安排她成為《天才衝衝衝》主持群。

峮峮主持《飢餓遊戲》4年，去年請辭製作單位不捨。（翻攝自峮峮臉書）

峮峮當年從《大學生了沒》出道，但沉寂多年演藝成績始終沒被看見，2016年成為中信兄弟啦啦隊一員後，在曝光量大增的情況下，2021年外景節目《飢餓遊戲》為了衝收視找來峮峮入主主持團隊，但主持長達四年，去年底她因身體不適告假，卻遭網友抨擊而請辭。

粿粿2020年接下《全明星運動會》紅隊經理職務而走紅，節目開播三季後，她在2022年宣布與范姜彥豐結婚，婚後更閃退中信啦啦隊，正式進軍演藝圈，卻在去年底爆出她與王子婚內出軌，結束3年婚姻，演藝工作也因此大受影響。

