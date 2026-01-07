女神換軌主持／《綜藝OK啦》改林襄接主持棒 電視台回應揭內幕

中天綜藝節目《綜藝OK啦》全新一季調整主持人，改由啦啦隊女神林襄（右）搭檔羅志祥。（合成圖，左由中天提供，右翻攝Instagram@95_mizuki）

中天綜藝節目《綜藝OK啦》去年9月接棒《同學來了》開播，由羅志祥搭檔何美主持，本刊獨家揭露播出後收視表現未如預期，製作單位評估後，於去年底悄悄調整主持陣容，改由林襄加入搭檔羅志祥。對此，中天電視台也正式回應，證實節目已進入不同階段的製播調整。

主持人更動 與收視有關？

外界關注換主持人是否為搶救收視，中天表示，現今影視娛樂生態多元且快速變化，節目為了持續帶給觀眾新鮮感，會依不同階段調整製播策略。《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實嘗試不同主持組合，希望能呈現更豐富、多樣的內容，並非單一因素考量。

中天強調，節目未來仍會依觀眾回饋與市場變化持續調整，期待全新組合能帶給觀眾不一樣的觀看體驗。

事實上，何美已在去年底錄完最後一集後卸下主持棒，低調退場。她過去曾分享，能主持《綜藝OK啦》是演藝生涯的重要里程碑，更形容與羅志祥合作如同「夢想成真」，對首次主持棚內綜藝節目充滿感謝與感動。

