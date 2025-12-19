女神新木優子死會了！被爆「半同居」螢幕CP 密戀3年好事近

新木優子（左圖）與中島裕翔傳出談了3年地下情，住在同棟大樓低調戀愛。翻攝IG@yuuuuukko_、翻攝IG@iam_yuto_nakajima

32歲日本女神新木優子今（19日）被《女性SEVEN》爆出與Hey! Say! JUMP前成員中島裕翔低調密戀，新木優子還在今年夏天，搬進中島裕翔的同棟公寓，樓層僅差一層，以「半同居」之姿，方便在家約會！據悉兩人已好事近，有望在新年傳出好消息。

共通話題拉近關係！從螢幕CP擦出愛火

報導指出，新木優子與同齡的中島裕翔早在2017年就曾合拍電影《明天也有好吃的飯》，兩人在片中配對扮演戀人，之後兩人又在日劇《金裝律師》系列劇數度合作。兩人約在3年前從朋友升格戀人，由於他倆都熱愛攝影，有了共同話題，似乎也是從那時開始低調煲愛。

廣告 廣告

中島裕翔熱愛攝影，兩人有共同話題。iam_yuto_nakajima

據新木優子的友人透露，朋友們早在新木12月15日的生日前幾天，就先為她辦了32歲的生日派對，更爆料，「聽說她是在家中，跟交往多年的男友一起慶生。」新木優子似乎也因為中島裕翔改變「想在30歲前結婚」的念頭，曾吐露，「無論時間早或晚，只要彼此心意一致，任何時候結婚都可以。」

男偶像無預警退團！歌迷曾喊：寧願他結婚

兩人早在2017年就在電影中談情。翻攝X

不過，據消息人士吐露，小倆口其實已多次聊到結婚話題，也對婚姻有一定的共識，甚至傳出有望在新年元旦聽到兩人的好消息。偶像男團出身的中島裕翔，今年8月無預警宣布正式宣布從Hey! Say! JUMP畢業，退團一事震驚歌迷，當時還有粉絲哀嚎表示，「寧願是發布結婚消息！」沒想到中島裕翔真的已有另一半，不過他與新木優子的經紀公司，尚未對緋聞做出回應。



回到原文

更多鏡報報導

中島裕翔無預警退出Hey! Say! JUMP 歌迷傻眼：寧願是婚訊

《驚六》3人出事還不夠！全炫茂被挖出9年前車內打點滴 急發聲切割「注射阿姨」

最美歐巴桑也投降！ 69歲陳美鳳聞「搖滾鳳鳳」面有難色全說了