女神李多慧降臨《百味人生》！黃玉榮「故意吃螺絲」留她久一點

李多慧（中）客串台八《百味人生》左為黃玉榮、右為德馨。（三立提供）

啦啦隊女神李多慧客串拍攝三立《百味人生》，黃玉榮和她對戲頻頻「吃螺絲」，他笑說是故意的，「想讓李多慧多留久一點。」一句玩笑話立刻引來現場笑聲。德馨也分享拍攝側記，直誇李多慧十分認真，「鏡頭沒拍到的時候，她一直在背台詞，而且全程用國語對戲，真的很厲害。」

黃玉榮覺得李多慧本人和電視上有點不一樣，脫口而出：「電視裡很漂亮！」讓李多慧當場睜大眼睛，他隨即趕緊補救笑說：「本人更漂亮，很甜。」德馨也打趣表示，難怪他當天拍攝精神不太集中，「是小鹿亂撞吧。」

李多慧（右）客串台八，讓黃玉榮頻頻吃螺絲。（三立提供）

聊到八點檔在台灣擁有廣大觀眾群，李多慧也分享自己在韓國看連續劇的經驗。她笑說，若看到劇中的壞女人，自己會很生氣想罵人：「我會害怕壞女人。」談到語言學習，她坦言國語仍每天持續努力，台語一般講話還在慢慢學習，直呼「好難學喔。」目前最熟悉的反而是台語髒話，引來現場眾人笑虧：「是先學髒話嗎？」她也可愛回應，希望能一步一步慢慢學好。

對於這次客串演出，劇組一致認為李多慧表現自然、真誠又可愛。被問到最想嘗試的角色，她表示自己平時個性活潑，因此很想挑戰「反差大一點」的角色，現場還即興示範壞女人翻白眼表情，不料一演完，黃玉榮與眾人立刻笑喊：「太可愛了啦。」完全演不出壞感。

