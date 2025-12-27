女神林志玲同框「洋基女孩」秀美腿！ 羞喊「裝可愛」不好意思
【緯來新聞網】女神林志玲今（27日）獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞。她透露此次力挺演出是因為和洋基工程董事長劉士源有特殊緣分，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思？」
林志玲獻出首次籃球賽應援。（圖／林志玲工作室提供）
林志玲曾在日本為棒球賽開球，這是第一次公開應援籃球賽開幕戰，更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。征戰過無數大小舞台的她，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。賽前，她與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，活力毫不遜色。林志玲也透露答應邀約的緣由，「這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思。」
林志玲大跳青春啦啦舞，也憶起青春往事，她說女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員，她說：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」不過她當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊。」
林志玲首次籃球賽應援，全場熱情尖叫聲不斷。（圖／林志玲工作室提供）
林志玲開心應援，坦言上場前努力做好心理準備。（圖／林志玲工作室提供）
林志玲獻出首次籃球賽應援。（圖／林志玲工作室提供）
