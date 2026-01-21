女神林莎矇眼吃冰淇淋！「神之舌」一嘗便知口味

林莎（左）、孫協志一同玩遊戲。（中視提供）

中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、25日新一集前進「泰安鐵道文化園區」錄影，來賓陣容有阿布、徐小可、楚翔、UNA，以及一登場就讓眾人「剉咧等」的超級馬拉松好手林義傑；此外，林莎也難得現身《飢餓》，原來是為了宣傳甫接下中視金字招牌節目《大陸尋奇》主持棒而來，寓教於樂的節目有她的加入後更增添年輕活潑的新氣象。

主持群一聽到來賓名單出現林義傑，在場眾人都一陣哀號，王仁甫更作勢要離開「這集不要錄了！」林義傑也在節目中分享最新計畫，將展開「橫越越南」挑戰，從北越到南越，被問到是幾公里？林義傑則語帶輕鬆地說出「才2千多而已」，其他人聽了卻無比驚訝，「你是說報名費是不是？」節目中，有一關是在戶外尋找釣具，再回到定點進行釣魚遊戲，只見林義傑在石子路上急速狂奔，讓對手UNA望塵莫及：「義傑哥跑得超快，他明明比我晚拿到，但馬上咻一下不見了，像音速小子一樣」。

廣告 廣告

《飢餓遊戲》紅、藍兩隊25日新一集前進「泰安鐵道文化園區」錄影。（中視提供）

另一關則是考驗藝人的味覺，要進行「矇眼品嚐冰淇淋」，湯匙上有多款口味，吃完再猜有哪幾種，答題時藝人的反應笑料百出，像是蔡黃汝要猜「鐵觀音口味」時，王仁甫則好奇追問「怎麼判斷是鐵觀音」，蔡黃汝不假思索地回答「因為有個『鐵味』」，就跟哈密瓜有「哈味」一樣，這邏輯讓眾人笑翻。而林莎應戰，展現驚人辨識力，被眾人封為擁有「神之舌」的關鍵戰將。林莎則被封為「神之舌」，味覺相當靈敏，讓自認是「麻瓜舌頭」的王仁甫相當佩服，讚嘆時還不忘搞笑介紹「林莎嚐百草，她清清楚楚地講出每一種口味」，一番話把林莎逗樂，精彩內容就在本周日、25日晚間8點中視《飢餓遊戲》，每周六晚間8點中天娛樂台也會播出。

更多中時新聞網報導

印度羽球賽》苦戰90分鐘吞敗 戚又仁無緣4強

費爸領銜 重演澳網傳奇

自然科難易適中 地震、諾獎都入題