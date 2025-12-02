女神河智媛前老闆遭砍死 案件起訴移審國民法官審理

韓國啦啦隊女神河智媛在台經紀公司負責人詹智能，今年8月在台中豐原超商門口遭砍慘死，主嫌黃男稱因女友遭性騷才下手，全案檢方近日偵結起訴。

黃姓男子持刀砍死河智媛前老闆詹智能。（圖／資料畫面）

回顧此案，今年8月4日上午10時許，詹智能開保時捷休旅車前往台中市豐原區某間超商購物，在排隊結帳時遭41歲的黃姓男子及康姓男子埋伏，2人先與詹打招呼後，黃男突然掏出刀子狂砍數刀後，將刀子收進隨身袋子後開車離去，而在門口把風的康男則徒步離開現場。

黃男行兇後約1小時帶著犯案刀子，前往距離案發現場13公里外的永興派出所投案，警方訊後依殺人罪嫌將他移送台中地檢署偵辦，並向台中地院聲請羈押禁見獲准；康男則於隔日在北市萬華區落網，訊後同樣以殺人罪嫌移送，但檢方將他列為證人請回。

廣告 廣告

兇嫌黃男應訊時聲稱因其女友遭詹智能性騷擾，一氣之下才下手砍他，檢警相驗後確認詹遭砍傷左手、左腳全身至少4刀，導致大動脈斷裂大量失血身亡，近日台中地檢署偵結，依傷害致死罪將他起訴，後續移審台中地院由國民法官審理。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

影/沙鹿女大生遭狠砍31刀慘死 嫌犯送往少年法庭

台中少年狠砍31刀宰女友最新！「想討回打工錢付學費」卻慘死

陸男殺人伏法恐怖行徑曝光！曾疑女友劈腿 持鉗強拔「8顆牙」