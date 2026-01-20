女神爆淪小三、歌王婚姻生變？她曝2026年演藝圈2大預言

資深媒體人許聖梅。（圖／中時資料照）

資深媒體人許聖梅近日上命理節目，命理師提到2026年馬年被稱為「赤馬紅羊劫」，是60年一遇的年份，未來可能有婚變、醜聞等未爆彈。許聖梅則爆料，她掌握的內幕顯示，演藝圈至少有兩件大事值得關注，一個是知名歌王的婚姻疑似亮紅燈，另一個則是女神級人物當小三，捲入老闆的感情糾紛。

在節目《命運好好玩》中，許聖梅開玩笑表示「2026年也要有一些預言，但我不是神通」，並指出2026年將延續2025年的趨勢，「一些很可怕的醜聞會非常多」。她說，隨著資訊發達，「在網路上各方面，做了什麼事情，其實很快大家就會知道」。她進一步爆料自己掌握的消息，一個女神成為老闆的小三，正宮已經提告，「所以2026年可能它就會是一個很大的一個未爆彈」。

廣告 廣告

除了這起感情風波，許聖梅還談到台灣高離婚率現象，指出「越來越多那種，其實結婚很久，我不知道是不是到了馬年，他終於再也不願意忍耐了」。主持人陳亞蘭追問，是男方還是女方不願意忍耐，許聖梅透露「看起來是女的不願意忍耐，所以這位歌王，他的婚姻好像也出了一些問題」。她指出，雖然外界聽到的說法是沒有那麼嚴重，但女方可能認為長期對歌王付出卻沒有獲得相對回應，暗示這段婚姻2026年可能出現新的狀況。

許聖梅強調，目前還無法完全確定事件發展，但她認為2026年演藝圈將仍有不少醜聞、不倫戀或婚姻問題浮出檯面，恐將成為外界關注的焦點。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

合作林志玲 蔣榮宗驚喜和女神同日生

買臉書違規焚化爐 最高罰3500萬

王夢麟酒駕遭起訴 認錯「我逞強了」