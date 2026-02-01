女神瑞秋扮醜求生稱霸票房！《荒島囚救》勇奪北美首週票房冠軍

〔記者許世穎／綜合報導〕由《屍變》、《地獄魔咒》、《蜘蛛人》系列大導演山姆雷米執導的驚悚新片《荒島囚救》，上週末(1月30日至2月1日)在北美以2000萬美金(約台幣6.32億元)勇奪週末票房冠軍，同時也是上映新片之冠。

該片找來《真愛每一天》、《奇異博士》系列女星瑞秋麥亞當斯主演，她扮醜詮釋在公司不被尊重的社畜，一次出差意外和《移動迷宮》系列男星狄倫歐布萊恩飾演的惡老闆流落荒島，由於她是野外求生節目《倖存者》大粉絲，善於運用求生技能，因此在島上有了「階級互換」的機會。

廣告 廣告

電影於爛番茄影評網開盤即獲得高達93%的新鮮好評，兼具刺激張力與角色深度，成功引發影迷與影評熱烈討論。海外票房表現則進帳810萬美金(約台幣2.55億元)，全球累積票房達2800萬美金(約台幣8.84億元)，以4000萬美金(約台幣12.64億元)製作成本來看，是相當穩健的開局，尤其有良好口碑與觀眾對原創恐怖片的熱情，預期將帶動後續續航力。《荒島囚救》已於全台上映中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 突嗆林俊逸：站離我遠一點

攻頂101還沒完！霍諾德曬「幕後視角」送上台北世界級場面

晚安小雞出獄時間曝！手寫信自爆「涉2案被通緝」返台恐被拘捕

TWS唱一半驚傳場館全黑！台粉「手機燈海」照亮高流：以為是彩蛋

