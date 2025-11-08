女神當金主！重磅砸150萬 林志玲粉裙壓軸霸氣頒「未來力量獎」
財經中心／師瑞德報導
文策院主辦「2025 Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」7日於南港展覽館二館閉幕，頒發41項獎項、總獎金逾1,010萬元。藝人林志玲今年首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，各頒50萬元、合計150萬元，鼓勵以女性視角與議題為核心的原創作品；本屆由長片《逆流之舞》、動畫《Titi & Roro》、印法合製紀錄片《How Sweet Does the Honey Taste?》獲獎。現場另有張鈞甯擔任出版文本與漫畫類評審，宣告「2025 TCCF 我推的企劃獎」。
藝人林志玲也特別出席典禮並親自頒發獎項，她致詞時分享，設立「林志玲未來力量獎」是為了鼓勵創作者勇於突破，讓優秀的企畫能夠獲得啟發與改編的力量，期盼大家一起努力，這次選了以女性角度為主的創作，希望讓世界看到臺灣豐沛的力量。。她強調，支持多元觀點是國際內容產業趨勢，盼成為創作者的「第一筆啟動資金與信心背書」。頒獎過程中，《Titi & Roro》團隊以「T-POP將席捲全球」致意，現場氣氛熱烈。
文策院表示，這次提案大會最具亮點之一，是國際知名藝人林志玲今年將首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。此獎項由她親自發起，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，分別設置新台幣 50 萬元獎項，共計獎金150萬元，鼓勵聚焦「女性議題」的原創影視作品，邀請創作者用影像表現溫柔觀點，把愛與希望傳遞給世界。此次設獎不僅展現她對影視產業的投入，也呼應全球對女性創作與性別平等的高度關注。
除「未來力量獎」外，最大獎「TAICCA X CNC AWARD」由日本導演久保田徹紀錄片《My Camera, My Gun》奪下，獲3萬美元及進軍歐洲市場資源；「STORY 故事系列專場」最大獎「TAICCA Award：Best Story」由漫畫《流氓書店》獲得。長片《引魂燈》摘下中華電信「Hami Video最佳創意獎」與60萬元獎金；《告別夫婦》同獲「CJ ENM HK最具國際潛力視野獎」與「PHAH嘉義開發獎」。
影集企畫《分手擂台—你還愛我嗎？》成為本屆「PITCHING 提案大會」最大贏家，一舉拿下「東森原創IP潛力獎」、「MyVideo內容力量獎」、「民視福爾摩沙新創獎」、「TVBS故事影響力大獎」、「udnFunLife IP延伸潛力獎」等五獎。製作人王莉茗致詞表示，將持續拓展IP型態，朝跨界改編與市場化發展。
文策院表示，今年展會為期四日，累計上萬人次專業人士參與，國際與在地交流熱度均較往年提升。「FORUM國際論壇」邀請多國產業代表分享內容趨勢；「MARKET市場展」促成多場次洽談。「PITCHING 提案大會」總徵件逾700件、涵蓋長片、影集、動畫、紀錄片、出版文本與漫畫，評審普遍肯定本屆企畫成熟度與市場可行性。
在國際合作方面，法國國家電影與動畫中心（CNC）續與文策院合設獎項；法語人出版協會（SCELF）「Shoot the Book！TCCF專場」持續強化文本到影視的媒合。為擴大產業培育量能，文策院並與台灣大哥大簽署合作協議，由「商業編劇人才養成計畫」提供兩年、總額逾新台幣300萬元支持，鏈接TAICCA School培訓課程，協助優質企畫加速商品化。
文策院院長王敏惠指出，TCCF邁入第6年，「國際廣度與專業深度同步提升」已成常態；董事長王時思強調，從數百件企畫一路陪審至頒獎，「目的在讓台灣內容與世界並肩，形成長期合作網絡」。現場亦頒發專業人士票選的「我推的企畫獎」與「我推的故事獎」，分別由影集企畫《Never the Bride》與出版文本《一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫》獲得，反映市場與受眾的即時支持。
