女神真的去擺攤！趙露思深夜賣小吃震撼畫面曝光

日前多名網友在海南三亞博後村夜市巧遇正在擺攤的趙露思。根據現場流出的影片顯示，這位當紅女星頭戴藍色遮陽帽、臉戴透明防護面罩，身穿圍裙、護袖和手套，正專注地在煙火繚繞的攤位前製作四川成都小吃「蛋烘糕」，每個售價人民幣7元。

目擊民眾表示，趙露思本人皮膚白皙、臉型精緻，動作熟練專業，完全沒有明星架子。被粉絲認出後，她不但沒有迴避，反而大方放下手邊工作與粉絲互動合照，甚至主動請顧客吃冰糖葫蘆，展現親民一面。

關於趙露思擺攤的原因眾說紛紜。部分目擊者透露現場疑似有拍攝設備及導演身影，推測可能是為新戲角色做準備或錄製節目。不過也有網友認為她純粹是到三亞旅遊，順便體驗生活。

事實上，趙露思去年與前東家銀河酷娛解約風波期間，曾在直播中坦言若未來無法繼續演藝工作，願意去擺攤或開小麵館維生。她大學時期在台灣就讀期間，也曾因不習慣校內飲食而擺攤賣餛飩，獲得「餛飩西施」稱號。

趙露思經歷去年底被拍到癱坐輪椅送醫、與前公司解約等低潮後，今年初憑藉與陳偉霆合作的《許我耀眼》成功翻身，簽約新經紀公司虎鯨文娛，事業再創高峰。她日前透露身體逐漸康復，最快今年春天就會進組拍攝新戲。

此次擺攤畫面曝光後，網友反應兩極。支持者認為她展現真實生活感，「說到做到」、「完全沒有明星架子」、「這才是生活感女神」。但也有人質疑是否為炒作話題。無論真相為何，這位27歲女星的一舉一動持續成為娛樂圈焦點。

