女神穿搭術 Jennie素T穿出精品感

BLACKPINK Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

BLACKPINK Jennie 最近又一次靠「看似什麼都沒穿、但又無敵好看」的私服掀起討論。只要她一走出門，IG、X、小紅書編輯全都立刻剪圖發帖，因為她最厲害的地方就是：東西明明超基本，但穿在她身上就是時尚大片。





講到 Jennie 的代表穿搭，粉絲第一個想到的肯定是她常穿的 寬鬆素 T＋俐落短褲。這種「上寬下短」的比例，完全把她的腿長發揮到極致。重點是 Jennie 選的 T-shirt 永遠不是那種太貼身或太垮的，而是剛剛好落在鎖骨下方、袖子又能把手臂線條修掉的版型，簡單一件就能顯得很乾淨、不費力又時髦。

再加上她招牌的微亂髮，常常是「我真的沒刻意整理，但就是很好看」的狀態。搭配超淡的素顏感妝容，看起來就是一種完全天生麗質、但又不會距離感太重的親切美。





Jennie 的穿搭還有一個關鍵：亮點小物永遠選得很準。她常常會配上一個造型感強的小廓形包、或是顏色跳出來的髮箍、墨鏡。因為全身都是中性色，只要一個配件跳出來，整套就立刻變時尚。





另外她最常被私下捕捉到的「下班穿搭」也很值得學。她會用一件寬大襯衫當外套，裡面套的是短版背心或簡單白 Tee，下身再配刷色很淡的牛仔褲。完全沒有多餘元素，但因為襯衫的材質偏軟、又自然垂下，走路時會微微飄起，整個人就會看起來慵懶又高級。





其實 Jennie 的精髓就在於——不要急著堆疊，而是 讓身體比例和單品版型自己講話。衣服不一定要貴，但要合身；配件不一定要多，但要搶眼；整體不用完美，但要自然。





如果你也想要穿出 Jennie 那種「我沒用力但就是很時髦」的 vibe，有三個超實用重點：





1.選一件好看的上寬上衣 → 大學 T、寬版 Tee 都可以。

2.把下半身盡量留白 → 短褲、短裙、窄版牛仔褲都能拉長比例。

3.一定要有一個亮點 → 不用貴，一個小包、一支髮箍、一副墨鏡都能救整套。





Jennie 穿搭就是最強證明：真正的時尚不是一堆名牌，而是把最基本的衣服穿得最厲害。



