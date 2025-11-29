女神美園和花現蹤台北！ 《棉花糖娘》限定4天甜辣開展首曝私密影像

美園和花將在台北舉辦限期4天的寫真展。ADULTOPIA大人國提供

日本超人氣AV女優美園和花（Misono Wakana） 宣布將於12月18日至21日在台北「Misemono 見世物小屋」舉辦個人寫真展《棉花糖娘》，限定4天全球首度公開全新影像作品，甫公布消息就引爆粉絲暴動，直喊：「這展名太犯規！本人出現在台北我怎麼受得了！」

「一見鍾情女神」寫真展曝多層次性感

美園和花被粉絲封為「一見鍾情女神」。ADULTOPIA大人國提供

美園和花以甜美臉蛋搭配G級美胸、清純又性感的鄰家女孩感，被封為 「一見鍾情女神」。這次登台推出的《棉花糖娘》則是她完全跳脫AV路線的全新個人創作。美園和花以「蓬鬆、柔軟、脆弱卻努力向前的心」作為核心概念，展場將呈現多組全新影像作品，由名攝影師柳沢康太掌鏡，包含首次公開的私密寫真，從妝容、眼神、姿態到氛圍全部走「甜、感性、成熟」路線，讓粉絲看見她專屬的「多層次性感」。

台北摩鐵取景！夢幻美照展示「內心世界」

拍攝團隊也揭露，這系列影像在台北汽車旅館泳池取景，大量泡泡配上水波光影，整場宛如夢境般的柔光包裹她的身體線條，被全場工作人員形容為「美園和花像從水裡升起的棉花糖」，也是拍攝現場最震撼的一幕。美園本人也多次強調整體風格要更時尚、更具藝術感，「因為這次不是演AV，是展示我的內心世界。」

美園和花希望透過影像作品呈現她的「自我世界觀」。ADULTOPIA大人國提供

《棉花糖娘》延續她在上一本寫真集《百花日和》裡展現的柔軟特質，但這次更貼近她想說的「自我世界觀」。她表示自己這兩年與鏡頭相處的狀態已經完全不同，「我能更坦然、更真心地把情緒交給鏡頭，這是一個階段性的紀錄，我想讓大家看到我更多的樣子。」

現場除展覽外，也將規劃周邊販售、粉絲互動區，並預定舉辦特別見面會（詳洽ADULTOPIA大人國公告）。美園透過團隊向台灣粉絲喊話：「希望大家能在展覽裡感受到我想呈現的柔軟、多感性與更真實的我，台北見！」

美園和花的寫真展將公開沒曝光過的全新影像作品。ADULTOPIA大人國提供

《棉花糖娘》展覽資訊

展期｜2025/12/18（四）－12/21（日）

時間｜Thu–Fri 12:00–20:00／Sat–Sun 11:00–19:00

地點｜Misemono 見世物小屋（台北市中山北路一段83巷3-2號1樓）

入場方式｜周邊商品低消 500 元折抵門票

預購網址｜https://forms.gle/vrSEJWyrZTocBmzUA



