女神自毀！宋智孝素顏厚鏡片雙眼無神 走火入魔狀態嚇壞眾人

記者林宜君／台北報導

為戲拋開女神光環、直視人性最暗角落。韓國演員宋智孝在新片中徹底顛覆過往形象，以近乎自毀式的外型犧牲，演出一名深陷宗教信仰、逐步失控的母親，讓觀眾幾乎認不出這位熟悉的「Running Man女神」。電影《魔鬼交易》由宋智孝、金赫拉、金秉澈共同主演，宋智孝在片中飾演一名因兒子遭逢意外，將希望全然寄託於宗教神蹟的母親。角色長期處於精神緊繃與信仰失衡狀態，甚至出現近乎失明的身心症狀，為了貼近角色設定，宋智孝幾乎全程以大素顏入鏡，並配戴超厚鏡片眼鏡，憔悴模樣讓人第一眼難以辨認。

廣告 廣告

宋智孝在片中飾演一名因兒子遭逢意外，將希望全然寄託於宗教神蹟的母親。（圖／翻攝自可樂電影FB）

宋智孝受訪時坦言，只要能讓角色更真實，外表上的犧牲她從不設限。宋智孝也分享自己私下就是超自然與宗教題材的愛好者，平時經常在YouTube觀看相關內容，這樣的背景也讓她在詮釋角色時更加投入，成功呈現一名被信仰吞噬、逐步走向崩潰的母親形象。同片演出的金赫拉，曾因在韓劇《黑暗榮耀》中飾演霸凌者「五人幫」之一而備受關注，這回則完全翻轉形象，詮釋一名獨自扶養兒子、渴望奇蹟降臨的單親母親。她坦言曾擔心過往「反派」角色過於鮮明，影響觀眾觀感，因此在本片中特別著墨角色內在層次，細膩呈現從羨慕、期待，逐漸轉為嫉妒與怨懟的情緒轉折。

更多三立新聞網報導

龍劍笙81歲再演李後主！專場票開賣即秒殺 網友驚喊：比GD票難買

戲裡是詐騙集團首腦！鍾欣凌LINE被盜 急發文：叫你拍裸照的那個不是我

只拿1元贍養費就走人！三級片豔星淨身出戶離婚2年 霸氣宣告重返螢光幕

法律戰未歇又爆新雷！朴娜勑認了「拜託過兩次」代拿處方 認錯仍挨轟

