女神蔡依林火辣開唱！親曝「逆齡生長」2大秘訣

天后蔡依林（Jolin）今（31）日在大巨蛋舉行「PLEASURE世界巡迴演唱會」第二場，斥資新台幣9億元親手打造史詩級龐大「愉悅宇宙」演唱會的世界觀，一舉開啟百無禁忌的「人間樂園」，引領4萬人釋放慾望感官，同步感受愉悅全面降臨！現年45歲的她逆齡生長，整個人外型狀態極佳，她也特別透露備戰演唱會體力的獨家秘訣。

蔡依林逆齡生長秘訣公開。（圖／凌時差音樂提供）

首次挑戰大巨蛋開唱的蔡依林，在體力方面可說是一大考驗，提到開唱前的飲食控制及如何維持好體力，她透露自己偏好以「海鮮」來補充體力，並嚴格遵循演唱會期間「不碰味精」的原則。

蔡依林解釋：「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」除了飲食調配，最強大的後援莫過於媽媽的愛心，媽媽每天早晚定時燉煮魚湯、雞湯，讓她能夠補充豐富膠原蛋白，挑戰高難度演出的絕佳體力。



