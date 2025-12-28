女神被搖暈！金佳垠來台首遇強震嚇僵 現身嬌喊心有餘悸

〔記者傅茗渝／台北報導〕職業排球啦啦隊「桃氣女孩」12月28日現身「Cheer Up！」快閃活動，金佳垠、禹菡、詩函三位成員與粉絲近距離同歡。現場聊到前一晚發生的強烈地震，來台僅三個月的韓國成員金佳垠首度遇上劇烈搖晃，回想當下仍心有餘悸。

金佳垠透露當時正坐著滑手機：「滑到一半真的很慌，一直在想到底發生什麼事？什麼時候才會結束？」 她坦言雖然腦中閃過躲桌下的念頭，卻因太害怕而僵住，直呼：「真的嚇到，什麼事都沒做。」

同樣被震懾的還有成員禹菡，她在睡夢中被搖醒，身為資深貓奴的第一反應竟是衝去找貓，看到愛貓躲在家具下且「兩隻眼睛都瞳孔放大」，讓她笑說：「糟糕，第一時間想到的就是我的貓。」

而詩函則是在剛回完粉絲訊息後遇襲，直喊：「我直接站在原地被搖，跳來跳去，因為我真的很怕地震，而且這次搖很久，真的很暈。」 除了分享地震驚魂，金佳垠也害羞表示很開心能與粉絲互動，提到最愛的台灣美食更秒回：「雞排！」 逗笑全場。

《Cheer Up！》以下午茶派對為核心概念，讓粉絲享受女孩親手送上的餐點與桌邊簽名等寵粉時刻。活動後續將由「連莊排球隊」小魔女啦啦隊接棒，1月3日、4日由廉世彬、高佳彬打頭陣；1月10日、11日則由高人氣成員睦那京、李素敏、崔洪邏壓軸合體現身，持續打造最親近的應援體驗。

