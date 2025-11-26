女神變老闆的機會來了！李多慧開徵「夢幻職缺」福利曝

娛樂中心／李明融報導

韓國籍啦啦隊李多慧來台發展進入到第3年，親民活潑的性格讓她人氣持續攀升，除了啦啦隊本業之外，她也跨足節目及電影，YouTube頻道日前突破百萬訂閱，由於工作量遽增，近日李多慧團隊無預警開出頻道職缺，希望能找到主導節目方向跟內容製作的人才，超狂福利曝光引發討論。





李多慧開出正職起薪4萬元以上，經營YT頻道製作內容為主。（圖／翻攝自人力銀行網站）





李多慧團隊福利也曝光，引發熱烈討論。（圖／翻攝自人力銀行網站）

從人力銀行職缺可以查到，李多慧開出正職起薪4萬元以上，工作內容主要為YT影片內容製作，包括企劃、腳本、執行、拍攝等，工作時間則為平日10點到晚間7點，工作福利方面，員工會依表現享有1至3個月年終獎金，每一位員工還有1萬元生日禮金，另有工作服裝跟配件補助，每年可以申請高達2萬元，以及每年一次3萬元機票補助加上特別假期，福利方面已經比大部分公司完善許多。

李多慧釋出職缺，吸引許多人投履歷應徵。（圖／味全龍提供）

儘管這是能讓李多慧從女神變成老闆的機會，但需要具備專業技能，以及發想出各種創意，可見工作不如想像般輕鬆，依舊有許多人爭相投出履歷，目前求職網上有超過30人投遞，被評定為「極為活躍」，消息在網路上傳開後，網友紛紛討論「來當李多慧助理不香嗎？」、「看起來我的競爭激烈，這邊都是敵人」、「我要應徵了」、「哪裡排隊」。





