女神跨年不缺席! 啦啦隊女神共組一日台韓組合

生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

距離新的一年只剩下最後一天，韓籍啦啦隊女神李雅英、南珉貞、李晧禎，今年跨年不缺席，南珉貞透露要到台灣最南端，屏東擔任跨年演出嘉賓，李雅英、李晧禎也承諾會開直播陪粉絲們一起倒數，有女神們的陪伴，想必對粉絲們來說是新的一年最好的開始。

韓籍啦啦隊女神李雅英、南珉貞、李晧禎、與富邦成員潔潔，組成台韓一日限定組合，在台上熱舞，不過日前台灣發生四級有感地震，可讓當時在直播的李晧禎給嚇壞了。

廣告 廣告

韓籍啦啦隊員 李晧禎：「當時心理很害怕，我們三個曾一起經歷了大地震，但那時的姐姐們都不在，最近發生的地震只有我一個人，因為太害怕，沒有心情直播，所以就馬上關掉了，（地震）那時我就想說，希望這次的建築都不會崩塌，也希望沒有人受傷，我也想要活著，所以就這樣堅持住了。」

女神跨年不缺席！ 南珉貞屏東東港演出、李雅英、李晧禎直播倒數

南珉貞、李晧禎。（圖／民視新聞）韓籍啦啦隊員 李雅英：「我最近有一點習慣了地震，但這次的地震是很大的，所以我（覺得）很可怕。」

韓籍啦啦隊員 南珉貞：「（鄰居）為什麼會發生地震，還要把門打開，（後來知道）要是門壞掉了，我也逃不出來，所以地震要先把門打開。」

李雅英笑說，覺得自己對台灣地震非常適應，但還是有點小驚嚇，南珉貞則樂觀的說有鄰居學習到防災小知識，而2025年只剩最後一天，女神們也分享今年做過最有特別的事。

女神跨年不缺席！ 南珉貞屏東東港演出、李雅英、李晧禎直播倒數

李雅英、潔潔。（圖／民視新聞）韓籍啦啦隊員 李雅英：「哇塞哇塞哇塞塞，原本想準備好在表演的，現在有點害羞。」

韓籍啦啦隊員 南珉貞：「我要去最南部，聽說屏東跨年規模很大，可以跟很多鄉親粉絲一起，因為我跟屏東有很深的緣分，所以我非常期待。」

李雅英親口獻唱，人生第一首全中文單曲"哇塞"，南珉貞則透露今年將到台灣最南端，陪大家跨年，李晧禎也會在直播中跟粉絲們一起倒數，有女神們的陪伴，對粉絲來說就是新的一年最好的開始。

原文出處：女神跨年不缺席！ 南珉貞屏東東港演出、李雅英、李晧禎直播倒數

更多民視新聞報導

社恐天才驚爆最大危機？驚傳被親生爸爸賣出國當豬仔？《豆腐媽媽-EP6精彩片段》

陳仙梅、潘奕如見面就是「重頭戲」！《豆腐媽媽》上演母女檔 二人真實年齡超接近

他發文挨轟「消費曹西平」！滅火「1操作」網看傻

