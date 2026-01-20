女神追到手！結果見面就激戰 他淚喊空虛

男網友發文指出，與女神交往後，肉體極度滿足，不過心靈卻孤單到像在地獄。（示意圖／翻攝自Pexel）





近日一名男網友發文求助，表示自己終於追到暗戀兩年的女神，外型與氣質堪稱完美，雖然交往後肉體極度滿足，並形容女友強如「超級賽亞人」，不過心靈卻孤單到像在地獄。

原PO在Dcard感情板以「我的女朋友是超級賽亞人」為題發文，表示自己暗戀兩年的女神終於答應交往，原以為圓了多年心願，能一同看電影、搭摩天輪、聊天談心等浪漫日常，未料實際交往後卻與想像大相逕庭。

原PO指出，每當他主動提出約會或想分享生活點滴時，女友總以工作太忙、太累為由婉拒，平時訊息回覆也相當冷淡，兩人見面時幾乎只剩下親密行為，缺乏心靈交流。

肉體上天堂心靈卻下地獄

原PO更懷疑女友從未真正聽他說話，往往話講到一半就「直接開戰」，他形容每次過程宛如經歷「工業級絞肉機般的深層去角質」，事後女友又會用甜美語氣請他離開，令他自嘲彷彿「送披薩或修水電」的錯覺，並坦言，雖然肉體宛如上天堂，但心靈卻感到無比空虛，沒有被愛的感覺。

原PO表示，自己渴望的是認真感情交往，而非僅止於肉體契合，雖然給予女友1000分的超高評價，加上外貌氣質更有1200分，但情感交流卻倍感空虛，他疑惑問道，有沒有女生能告訴我她到底在想什麼？我還該堅持下去嗎？

此文一出，隨即引發網友回應表示，「你是愛上她，她是愛上你。」、「根本假抱怨真炫耀」、「看不出來你有困擾，只感覺全是炫耀」、「根本極品」、「她只需要性，很簡單」、「就把她當女王服伺，所以～～做完被女王踢下床也是很正常的事吧？女王大人有發洩到是我們的榮幸，被女王大人寵幸真的好開」、「你是很M，你很明顯只是其中一個，正牌男友沒你的份，別人正在當」、「就很陽剛，要你當他僕人」。

