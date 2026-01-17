女神邊荷律今返台！近況全說了 經紀人懇求：別衝機場接機

女神邊荷律父喪返韓及照顧母親2週後，今日返台。（翻攝IG@yuling34）

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律，因父喪緊急返韓，又遭逢母親病倒面臨雙重打擊，但她堅強表示「正努力撐著」，也承諾會儘快返台。如今邊荷律經紀人乖姐透露，邊荷律將於今（17日）回來台灣，同時也喊話粉絲別去接機。

邊荷律緊急返韓原因？為何遲未回台？

邊荷律日前飛回韓國奔喪，深陷喪父之痛的她原本打算處理完完父親後事後就回到台灣，但母親因打擊太大無預警生病倒下恐動手術，身為家中獨生女的她必須留在身邊照顧母親。

強忍悲痛 邊荷律：很快帶著笑容回來

邊荷律日前發文中也透露悲痛，但強調謝謝大家為她擔心，自己正在努力撐著，承諾會很快帶著笑容回台。

廣告 廣告

PS安妞感恩會明日登場。（翻攝IG＠passion_sisters_official）

邊荷律洩母親病況 致謝乖姐：多虧了你

乖姐昨透過IG限時動態揭與邊荷律對話，也曝光邊荷律母親病況。邊荷律表示，母親經過休養及按時服藥後，終於不再嘔吐或突然昏倒，讓她心中大石頭終於暫時能放下來，乖姐也表達想念及關心之情，邊荷律則回應「我也很想你。多虧了你 我才能好好克服」。

而乖姐也透露邊荷律17日將返台，但同時喊話粉絲別衝去機場接機。

邊荷律這次返台，就是為了明日上午舉行的「PS安妞感恩會」，4名韓籍成員金渡兒、JJUBI、李丹妃及邊荷律都將出席；乖姐也特別在IG提醒現場不收任何食物，若堅持帶來會拒收。

更多鏡週刊報導

未能見父親最後一面...母親也病倒恐動手術 邊荷律強忍悲痛：我正努力撐著

全恩菲來了！重磅加盟新北國王啦啦隊 見面會日期曝光「名額有限」

不是A片！妻翻老公手機見「裸女洗澡片」 一比對背景竟是嫂嫂