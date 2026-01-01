女神長澤雅美結婚了 閃嫁新銳導演福永壯志

許多影迷心中永遠的夢中情人長澤雅美，閃嫁日本新銳導演福永壯志。(圖：長澤雅美臉書)

2026第一天，日本影劇圈就傳來好消息，曾經來台演出偶像劇「流氓蛋糕店」的日本知名女星長澤雅美，今天（1）宣布已經與電影導演福永壯志已經完成結婚登記，她在聲明中簡短表示「今後我們將彼此扶持，珍惜每日的生活，一步一腳印、細心地走過未來的人生。雖然我們仍是尚未成熟的兩個人，但懇請大家今後也能溫暖地守護我們。」粉絲們也紛紛留言表達祝福。

現年38歲的長澤雅美，活躍於日本影視圈多年，代表作包括「在世界的中心呼喊愛情」「淚光閃閃」「求婚大作戰」「海街日記」等，並且曾在2014年來台與藍正龍合作主演了「流氓蛋糕店」。她選擇在元旦公布自己的喜訊，發聲明表示：「十分冒昧向各位報告，我已於此次與電影導演福永壯志先生完成結婚登記。今後我們將彼此扶持，珍惜每日的生活，一步一腳印、細心地走過未來的人生。雖然我們仍是尚未成熟的兩個人，但懇請大家今後也能溫暖地守護我們。」並附上親筆簽名。她所屬的經紀公司也同步發聲，「謹此向大家報告，長澤雅美已經結婚。雖然這是突如其來的宣布，我們深感抱歉，但若您能夠溫暖地守護他們，我們將不勝感激。未來也請繼續多多支持長澤雅美。」

長澤雅美是許多男士心中永遠的夢中情人，據了解，她的另一半日本導演福永壯志，現年43歲，執導的電影《利比里亞的白血》曾在柏林國際電影節全景單元首映，並榮獲2015年洛杉磯影展美國劇情片獎，是備受國際影壇看好的新銳導演。