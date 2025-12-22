女神降臨抽「慈善年曆」 林志玲空降職籃首戰掀炸鍋

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣職籃版圖再添話題新軍！成軍短短兩個多月的洋基工程籃球隊，將在12月27日迎來隊史首場主場賽事，沒想到第一戰就直接找來國民女神林志玲空降新竹主場，震撼等級拉到滿分。

這不只是洋基工程的主場初登場，也是林志玲人生首次出席籃球隊首戰活動。球團形容這次合作為「方舟啟航、女神降臨」，象徵新品牌正式起飛。對球迷而言，這一晚不只是在看比賽，更像是一場大型開幕盛典。

更狂的是，現場還將抽出限量10本林志玲親筆簽名的《2026 志玲姊姊慈善年曆》，讓不少網友直呼：「這張門票根本是抽女神的入場券。」

林志玲多年來持續投入公益，今年慈善年曆義賣已突破萬本，透過「志玲姊姊慈善基金會」回饋社會，2025年捐助弱勢兒少學習與醫療資源累計達800萬元台幣。

