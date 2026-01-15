《女神降臨》文佳煐來了！首度來台會粉絲 「親自編排互動環節」超有心

記者王培驊／台北報導

文佳煐三月即將來台會粉絲。（圖／星樂全球 提供）

心心念念終於等到韓流女神文佳煐要來台北近距離會粉絲！日前成功主持了被譽為韓流音樂葛萊美盛事的「金唱片」頒獎典禮，當中與成始境攜手擔任MC的文佳煐，也正式宣布將於3/1（日）PM6：00於「台北Legacy Tera」舉辦2026文佳煐「MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day」IN TAIPEI」見面會，這次將首度來台北會粉絲。

文佳煐首度來台舉辦粉絲見面會。（圖／星樂全球 提供）

文佳煐難掩滿心期待，因為透過演藝作品與社群互動，文佳煐親自感受到粉絲的熱情喜愛，面對即將再次來台北會粉絲，文佳煐除了向粉絲道新年快樂外，也透過問候影音發出邀請：「這真的是我期待已久的時刻，能近距離見到一直支持、愛護我的大家，我感到非常興奮，也充滿期待，希望你們也一樣和我期待。」

文佳煐粉絲見面會票價、福利圖。（圖／星樂全球 提供）

演技佳又會主持，文佳煐憑藉劇集「女神降臨」、「愛情的理解」、「那傢伙是黑炎龍」以及熱騰騰甫剛播畢的「瑞草洞」獲得影評盛讚與粉絲喜愛，演技精湛的她，演什麼像什麼，要呆萌、要霸氣、要率直、要深情甚至要帶點闇黑壞壞個性，文佳煐都能信手拈來演出各種角色的骨髓，文佳煐對於首次亞巡粉絲見面會，超感謝粉絲疼惜支持的文佳煐，特別調整滿滿的工作行程全面進行舞台準備。

文佳煐粉絲見面會票價、福利圖。（圖／星樂全球 提供）

由於上一次2023年首爾見面會創下超高口碑，粉絲各個好評不斷，因此這次見面會可謂是「只有文佳煐能超越文佳煐」的態度企劃，文佳煐也表示，不光是主題名稱、內容編排甚至是互動環節，她皆親自參與跟團隊的討論，「希望這不只是一場我與粉絲的見面會，更希望透過這次見面會，我能給粉絲帶來別具意義的紀念！」。

即將在3/1（日）PM6：00於「台北Legacy Tera」舉辦的2026文佳煐「MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day」IN TAIPEI」見面會，票價共分VIP區NT$5,280元、A區NT$4,280元、B區NT$3,280元與愛心席NT$1,640元，文佳煐也祭出灑糖福利，包括全場HI-BYE歡送、全場典藏小卡、全場紀念海報、VIP區PASS證件、1：20團體合照共計300名、親簽海報共計30名、署名親簽拍立得共計20名等，其中為紛絲親自署名的拍立得，更是絕無僅有的超珍貴！活動將於1/17（六）PM12：00於KKTIX起售。

2026文佳煐「MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day」IN TAIPEI

演出時間：2026 / 3/1（日）PM6：00 （實際演出時間以現場為主）

演出地點：Legacy Tera

演出地址：115臺北市南港區市民大道八段99號

活動票價：VIP區NT$5,280 / A區NT$4,280 / B區NT$3,280 /愛心席NT$1,640

福利說明：全場HI-BYE歡送、全場典藏小卡、全場紀念海報、VIP區PASS證件、1：20團體合照共計300名、親簽海報共計30名、署名親簽拍立得共計20名等

售票時間：2026/1/17（六）PM12：00

購票方式：KKTIX

購票網址：https://zewgr.kktix.cc/events/74701487

