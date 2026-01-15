女神降臨！文佳煐宣布3/1台北見面會 邀粉相聚嗨喊：興奮又期待

韓流女神文佳煐將首度來台北與粉絲近距離互動！日前成功與成始境共同主持金唱片頒獎典禮後，文佳煐正式宣布將於3月1日晚間6時在台北舉辦見面會，讓台灣粉絲引頸期盼。

文佳煐日前剛結束在臺北大巨蛋的金唱片頒獎典禮主持工作。（圖／ 星樂全球 提供）

對於即將首度來台與粉絲見面，文佳煐透過問候影音表達滿心期待：「這真的是我期待已久的時刻，能近距離見到一直支持、愛護我的大家，我感到非常興奮，也充滿期待，希望你們也一樣和我期待。」同時也向台灣粉絲送上新年祝福。

文佳煐相當期待與台粉見面。（圖／ 星樂全球 提供）

以《女神降臨》、《愛情的理解》、《那傢伙是黑炎龍》以及近期熱播完畢的《瑞草洞》等作品獲得影評盛讚的文佳煐，演技精湛多變，能夠完美詮釋從呆萌、霸氣到率直、深情甚至帶點闇黑個性的各種角色。為了這次首次亞巡粉絲見面會，文佳煐特別調整滿檔工作行程，全力投入舞台準備。

廣告 廣告

文佳煐首次台北見面會將在3/1登場。（圖／ 星樂全球 提供）

由於2023年首爾見面會創下超高口碑，此次《MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day」IN TAIPEI》以「只有文佳煐能超越文佳煐」的態度進行企劃。文佳煐表示，從主題名稱、內容編排到互動環節，她都親自參與團隊討論：「希望這不只是一場我與粉絲的見面會，更希望透過這次見面會，我能給粉絲帶來別具意義的紀念！」

文佳煐台北見面會座位與票價圖。（圖／ 星樂全球 提供）

此次見面會票價分為VIP區5,280元、A區4,280元、B區3,280元與愛心席1,640元四種，並提供多項粉絲福利，包括全場HI-BYE歡送、典藏小卡、紀念海報，VIP區還有PASS證件。此外，還有300名粉絲可獲得1:20團體合照機會、30名幸運粉絲能獲得親簽海報，更有20名粉絲可獲得文佳煐親自署名的珍貴拍立得。

見面會門票將於1月17日中午12時在KKTIX開始販售，更多活動訊息可至主辦單位「星樂全球」官方Facebook查詢。

文佳煐台北見面會福利圖。（圖／ 星樂全球 提供）

※2026文佳煐《MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day IN TAIPE》※

＊演出時間：2026 / 3/1（日）PM6：00 （實際演出時間以現場為主）

＊演出地點：Legacy Tera

＊演出地址：115臺北市南港區市民大道八段99號

＊活動票價：VIP區NT$5,280 / A區NT$4,280 / B區NT$3,280 /愛心席NT$1,640

＊福利說明：全場HI-BYE歡送、全場典藏小卡、全場紀念海報、VIP區PASS證件、1：20團體合照共計300名、親簽海報共計30名、署名親簽拍立得共計20名等

＊售票時間：2026/1/17（六）PM12：00

＊購票方式：KKTIX

＊購票網址：https://zewgr.kktix.cc/events/74701487

延伸閱讀

我駐韓代表駁「一個中國」 陸批「無知」：中韓堅決反對錯誤言論

全球最強護照排行！新加坡仍居冠、台灣升至第33名

賴嗆不容許「中國的手伸進台灣」 國台辦：台獨越狂反獨繩索越緊