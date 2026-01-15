《女神降臨》文佳煐3月來臺 門票1/17開賣

記者王丹荷／綜合報導

韓流女神文佳煐日前在臺北大巨蛋主持完「金唱片」頒獎典禮後，正式宣布3月1日將在臺北Legacy Tera舉辦見面會。對於將首度來臺北會粉絲，文佳煐難掩滿心期待，除了向粉絲道新年快樂外，也透過問候影音發出邀請：「這真的是我期待已久的時刻，能近距離見到一直支持、愛護我的大家，我感到非常興奮，也充滿期待，希望你們也一樣和我期待。」

以《女神降臨》、《愛情的理解》以及近期熱播完畢的《瑞草洞》等作品獲得影評盛讚與粉絲喜愛的文佳煐演技精湛，要呆萌、要霸氣、要率直、要深情甚至要帶點闇黑壞壞個性都能信手拈來，對於首次亞巡粉絲見面會，她特別調整工作行程全面進行舞台準備，不光是主題名稱、內容編排甚至互動環節都親自參與跟團隊的討論，「希望這不只是一場我與粉絲的見面會，更希望透過這次見面會，我能給粉絲帶來別具意義的紀念。」

廣告 廣告

2026文佳煐《MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day」IN TAIPEI》見面會，票價共分VIP區NT$5,280元、A區NT$4,280元、B區NT$3,280元與愛心席NT$1,640元，文佳煐也祭出灑糖福利，包括全場HI-BYE歡送、全場典藏小卡、全場紀念海報、VIP區PASS證件、1：20團體合照共計300名、親簽海報共計30名、署名親簽拍立得共計20名等，門票1月17日中午12時在KKTIX啟售。

文佳煐3月舉辦臺北場粉絲見面會。（星樂全球提供）

文佳煐3月來臺會粉絲。（星樂全球提供）