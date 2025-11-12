女神黑化！《親愛的X》金裕貞演活「反社會惡女」登7國串流No.1

韓國女星金裕貞首度挑戰黑化演技，在新劇《親愛的X》中飾演「反社會惡女」，展現反派魅力獲得好評，該劇更登上台灣在內的七個國家串流榜首。劇中金裕貞飾演的角色外表美麗卻內心狠毒，缺乏同理心，為達目標不擇手段，與金永大上演一段驚悚殘酷的愛情故事。另一部韓劇《你旁觀的罪》則由全少妮與李瑜美主演，講述家暴受害者共同對施暴者展開極端復仇的故事。

金裕貞在《親愛的X》首度挑戰黑化演技。（圖／取自tving）

金裕貞向來給人清純感，但在《親愛的X》中卻徹底轉變形象，飾演一位患有反社會人格的角色。她在劇中詮釋「白雅珍」這個被形容為「非常狠毒」、「對別人幾乎沒有任何同理心」的「惡魔」角色，展現出強大的心理操控能力。

金永大在劇中飾演試圖拯救金裕貞的男人，兩人之間充滿張力。當金永大的角色被問及「願意為她走到哪一步」時，他回應「任何事」，表示「我願意為妳做任何事」，兩人共同上演了一段充滿驚悚元素的愛情故事。

《親愛的X》在開播前就擁有超高話題度，播出後更是大受歡迎，成功登上包含台灣在內的七個國家串流榜首。金裕貞突破形象的演出獲得觀眾好評，展現了她多元的演技實力。

《你旁觀的罪》熱播中。（圖／NETFLIX提供）

另一部備受好評的韓劇《你旁觀的罪》則由全少妮和李瑜美主演，講述兩位同樣身陷家暴陰影的女性，共同向施暴者展開極端復仇的故事。兩人在過去經歷的影響下，一步步實現復仇目標，但過程中卻遇上不可控的變因，劇情精彩刺激，讓觀眾看得停不下來。

