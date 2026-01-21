女神「爆偷吃人夫」被告！她曝「歌王婚變」線索說了

娛樂中心／李汶臻報導

「赤馬紅羊劫」每60年才出現一次，恰巧就落在今（2026）年，引發外界對2026年丙午年的國運、台股走勢以及台海戰爭、中共政局等議題的高度關注。而資深媒體人許聖梅日前就上節目指出，2026年演藝圈恐有兩顆「未爆彈」醞釀中，她爆料有位女神戀上已婚老公且遭正宮抓包提告，另外還抖出有位「歌王」爆婚姻生變。針對「歌王」夫婦的真實身分，她雖沒有指名道姓，但在節目上公開列出3大關鍵線索，引發眾多網友瘋猜。

女神爆「偷吃老闆」淪小三 傳正宮已提告

記者出身的資深媒體人許聖梅，過去經常現身各大節目談論時事，她近日與眾多命理師一起登上節目《命運好好玩》，她公開拋出2026丙午年、演藝圈的兩大震撼預言，內容曝光引發網友熱烈討論。許聖梅在節目上提到「2026年會延續2025年，一些很可怕的醜聞會非常多」，她進一步爆料，有位女神成為了一位老闆的小三，且據她掌握到的消息「正宮已經提告」，她預言這恐是2026一顆很大的未爆彈。

演藝圈女神「爆偷吃人夫」正宮告了！她加碼列3線索「曝歌王婚變」網瘋猜身分

資深媒體人許聖梅。（圖／翻攝許聖梅臉書）





歌王「結婚多年」爆女方不忍了 網看3線索猜身分

至於另一個未爆彈，許聖梅爆料稱是某位歌王的婚姻生變，並稱「馬年到了，可能不願意忍耐了」。這時主持人陳亞蘭追問「是男的不願忍耐，還是女的」，許聖梅回應說「看起來是女的不願意忍耐」。值得一提的是，許聖梅全程都未點明「歌王」到底是誰，但釋出包括「已結婚很久」、「對外稱沒那麼嚴重」以及「女生長期付出多於男方」等關鍵線索，還是讓不少網友忍不住猜測「歌王」的真實身分。其中就有人在留言區好奇反問「請問歌王是誰呢？」，隨後有網友加碼留言猜姓氏「洪？」。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

