女神「菊花失守」！趙露思夜市擺攤先體檢 糞檢尺度驚呆本人

娛樂中心／程正邦報導

中國女星趙露思近期不僅在影視圈發光發熱，更開啟了「斜槓人生」。為了圓一個在海南夜市擺攤的夢想，她昨（2）日釋出最新 Vlog，紀錄下自己為了領取「健康證」而奔波體檢的過程。沒想到，檢查項目中的「糞便篩檢」環節，竟讓這位見過大風大浪的人氣小花當場嚇到表情管理失控。

趙露思抽完血、照好Ｘ光，準備進行糞便檢查。（圖／翻攝自小紅書）

為了擺攤「豁出去」！結束演唱會直奔醫院體檢

趙露思在 Vlog 中透露，自己一直對充滿煙火氣的夜市生活情有獨鍾。1 月 18 日剛結束在澳門擔任王鶴棣演唱會嘉賓的行程，她便馬不停蹄地飛往三亞醫院，為申請擺攤必備的健康證進行體檢。

影片詳實紀錄了從抽血、內科看診、胸部 X 光到眼科檢查的完整流程，展現出她對於食品安全與合法經營的高度重視。然而，流程進行到最後一項「糞便檢查」時，畫風卻突然突變。

護理人員說要是趙露思拉不出屎，可用棉花棒在肛門裡面轉兩圈。（圖／翻攝自小紅書）

「大尺度」初體驗：棉棒入肛轉兩圈

面對必須提交樣本的尷尬，護理師耐心地指導趙露思：「如果目前沒有排便，可以拿棉棒在屁股裡面轉兩圈取樣。」聽到如此直白的醫囑，趙露思瞬間雙眼瞪大，神情既驚訝又崩潰，對著鏡頭直呼：「我真的沒拍過尺度這麼大的東西！」

雖然最終順利完成檢查，但影片僅以幽默的字幕帶過該橋段，趙露思事後回想起那段「菊花轉圈」的經驗，仍顯得餘悸猶存，逗趣反應也讓大批粉絲笑歪，稱讚她「真的是最真實、最沒架子的女明星」。

趙露思聽完護理人員解說，忍不住笑了出來，坦言拍片至今沒有這麼大尺度過。（圖／翻攝自小紅書）

零偽裝現身夜市 化身「最美攤主」親切合照

體檢過關後，趙露思如願在海南夜市設攤。她換上簡單的休閒私服，紮起長髮，熟練地招呼往來客商。儘管星味難藏，被不少路人一眼認出，但她始終保持燦爛笑容，不僅親自服務，對於合照要求也來者不拒。

趙露思感性地表示，擺攤讓她感受到真實的生活氣息，「我很渴望成為其中的一員，想親自體會那種平凡的幸福。」這份接地氣的性格，再次為她圈粉無數。

趙露思夜市擺攤賣小吃，終於圓夢。（圖／翻攝自小紅書）

【知識小百科：什麼是健康證？】

在中國從事餐飲、食品販售或美容美髮等直接接觸顧客的行業，從業人員依法必須經過體檢並領取「健康證明」，以確保未患有病毒性肝炎、痢疾、傷寒等傳染病。趙露思所經歷的糞便檢查，正是為了篩檢消化道傳染病的重要環節。

