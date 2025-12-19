女神 ROSÉ 欽點這款唇膏色美瘋！拆解韓系暈染唇4大關鍵，畫出「剛接吻後的模糊感」唇妝
為什麼 ROSÉ 的唇妝看起來總是既隨性又高級？關鍵在於「模糊唇緣」與「視覺擴張」。不同於過去分明的咬唇妝，ROSÉ 的唇妝強調「模糊感」與「清冷調性」，從裸色打底、人中縮短術到邊界霧化，讓你即使是薄唇也能畫出飽滿且具高級感的韓系氛圍美。這篇就來拆解韓女最愛的「ROSÉ 式唇妝」技巧，讓你在家也能畫出同款飽滿電唇還要加碼推薦ROSÉ最愛的唇膏色號。
ROSÉ 暈染唇妝技巧：擴張唇緣縮短中庭讓整體更減齡
ROSÉ 的唇型並非天生極厚，但她非常擅長透過「畫出邊界」來增加份量感。使用與唇色相近的唇線筆或餘粉，在唇峰稍微往上畫出約 0.1-0.2cm，並在下唇底部中央加寬。這樣做能縮短人中長度，讓中庭看起來更短、更減齡，同時營造出一種嘟嘟唇的既視感。
ROSÉ 暈染唇妝技巧：霧化邊界，用「指腹或暈染刷」取代銳利線條
韓系暈染唇最忌諱的就是明顯的輪廓線。在塗完唇膏或者唇彩後，不要等待它完全乾透，立即使用指腹或一支鬆散的眼影刷，由內向外將顏色輕輕拍開，直到唇緣的顏色與皮膚自然過渡。這種「模糊感」是營造清冷氣質的核心，讓唇色看起來像是天生透出來的紅潤。
ROSÉ 暈染唇妝技巧：內深外淺的 3D 立體感
不同於傳統明顯的漸層，ROSÉ 的層次感非常微妙。 先以裸色打底整個唇部，再將較深一階的同色系唇彩點在「唇心」以及「上唇內側」。這樣能創造深邃度，解決亞洲人膚色容易顯得扁平的問題，讓嘴唇看起來更有厚度，另外也可以試著在唇峰上用珠光打亮產品，讓嘴唇更顯立體飽滿。
ROSÉ 暈染唇妝技巧：不同質地運用有時是霧感可再添加局部水光
ROSÉ 最經典的造型多為「全霧面」或「半霧面」，但最近也會加入局部點綴。全臉底妝保持乾淨的雲朵霧感，唇妝則選擇絲絨質地。若想增加純慾感，僅在下唇中央與唇峰最高處點上一點點透明唇蜜。局部亮點能增加唇部的「立體光點」，讓唇妝看起來既有態度又不失溫柔。
要畫出 ROSÉ 的精髓，重點在於不要畫得太「完美」。那種邊界模糊、色彩略微暈出的效果，反而更能展現出時髦感。下次化妝時，試著把你的唇膏多往外暈染一點，或許你也能發現自己前所未有的迷人一面！
ROSÉ 同款唇膏推薦：YSL 奢華煙管柔霧唇膏#1977東方夢
YSL BEAUTY品牌大使ROSÉ穿上俐落全黑西裝，堅定又迷人的眼神對著鏡頭自信抹上全新煙管唇膏#1977東方夢 粉裸唇色，更顯ROSÉ不妥協的率性，這次YSL唇膏再度提升霧面唇膏的標準，從舒適度到顯色度，每個細節都臻至昇華。絕對滑順、濃郁飽和、俐落有型，絕對是新開年就讓唇彩界沸騰熱議的全新力作，#1977更是全球女生最鎖定的色選。
#314馬若雷爾花園不只是花園也是藝術綠洲，花園內朱砂色調小徑因為濃郁的色彩而溫暖，意外調和出最時尚的赤裸棕，除了四款主打色#1936、#1966、#1977、#1988之外也備受注目的色選。
唇膏推薦：RMK 露光柔潤口紅#12
帶有柔和發色的藍調色系賦予新穎的氣息，打造新浪漫主義(Neo-Romantic)的Rose Pink 玫瑰粉紅色調。散發甜美可愛的同時不經意間流露出高貴典雅的氛圍。
唇膏推薦：SUQQU 晶采絲絨唇膏#11
天鵝絨般細緻的光澤搭配柔滑好延展的質地，一筆即可形成均勻厚膜，完整包覆雙唇。高服貼度與持色表現，讓唇色宛如盛開花朵般飽滿綻放，替整體妝容增添高雅又幸福的氣色。共推出兩款新色：#11 恋綴KOITSUZURI散發輕盈柔和印象的花朵粉紅色，溫柔又有幸福感、#12 想秘OMOIHIME帶有血色感的溫暖裸色，散發隨性的優雅感。
