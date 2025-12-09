女神Jessica鄭秀妍受醫美品牌來邀請來台分享養護頭皮秘訣

民視新聞／綜合報導

「髮量焦慮」成為新世代的重要壓力來源，不論男女都渴望自然蓬鬆、健康強韌的髮況，但多數人卻將焦點放錯在「髮絲」上，卻忽略「頭皮健康」，醫美品牌就找來南韓女神Jessica鄭秀妍，來台分享，養護頭皮、紓解壓力，解放心理和頭皮壓力的辦法。

一身潔白洋裝，頂著浪漫大波浪長捲髮，南韓女星Jessica鄭秀妍，優雅出席台灣活動，分享日常頭皮保養方法，Jessica提到，演藝工作，需要經歷長時間特殊染燙法等造型需求，曾讓她的頭皮敏弱，因此她也更注重成分溫和、天然的髮品，透過系統化的頭皮管理，搭配日常養護，讓她的髮質、髮況逐漸穩定。

