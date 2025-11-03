女秀驗傷單控遭關黑屋毆打 精神專科醫院駁

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣一間民宿的女管家，上個月22日因為身體不適自行到派出所求助， 不過她卻控訴 自己被送到精神專科醫院待了8天7夜，過程還遭到毆打，宛如人間煉獄，並且秀出驗傷單痛批院方，對此醫院出面表示，當時女管家是自願簽署住院同意書，過程一切合規，而屏東縣衛生局也證實，女子確實有同意住院；至於醫院是否有涉及不當對待，或是有無違規之處，現在持續調查，這個案件也進入司法程序。

柯姓女管家老闆VS.柯姓女管家說：「腳(受傷處)在哪裡，自己比，(膝蓋)。」面對鏡頭，民宿女管家秀出全身傷勢，多處瘀青、擦挫傷，更控訴是遭醫院不當對待，柯姓女管家說：「他們都先把我綁起來，第3天打2次。」

回想當時情況，宛如人間煉獄，女管家說上個月因為人不舒服到派出所求助，結果莫名被送進精神專科醫院治療，關了8天7夜與外界失聯，柯姓女管家說：「到了半夜的時候就有人進來，把我的四肢都綁起來，用手腳這樣子毆打我，不要打我，不要打我，你為什麼要打我，不要打我，不能對外聯絡，什麼都不可以。」

這名62年次的柯姓女管家，10月21日下午5點多因為酒後不舒服被救護車送醫治療，出院後隔天上午又自行到派出所，由於當時情緒不穩不斷哭泣，經評估後決定送精神專科醫院，人還自行上救護車，屏東縣警恆春分局墾丁派出所所長楊昱謙說：「(柯女說)可以帶他去精神科嗎，本分局立即通報相關單位協助。」

女管家的老闆回國後，因為找不到人24日通報失蹤，整起事件曝光，直到29日柯姓女子才成功出院，整個過程讓他們氣憤難耐怒批離譜，柯姓女管家老闆說：「太沒有人性了啦，真的啦，這個我真的不管怎麼樣，一定要跟他幹到底。」

院方出面還原當時情況，反駁女子說法，遭控訴醫院副院長張美娟VS.記者說：「我們打去(民宿兩通電話)，都沒有人接，個案就親簽(同意書)，那個字也寫得還不錯，((為什麼)25日去的時候，不能去面會)，我們還讓她簽陪伴通知書，可以陪伴，(為什麼不能帶走)，她那天沒有講過這些話。」

屏東縣衛生局技正呂孟倫說：「(21日)消防局也有去做通報，(當時)同事也有陪同，(另外)她是自願同意住院。」當事人與院方各說各話，究竟真相是什麼？現在一方已經提告，盼能透過司法管道來協助釐清。

