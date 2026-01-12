女移工問鞋價…櫃姐冷回「很貴」遭停職 賈永婕送暖：盼重新出發

賈永婕今天至台北101「鬼塚虎」巡櫃，更暖心喊話櫃姐調整腳步、重新出發。翻攝賈永婕臉書



台北101一家鞋專櫃近日成為新聞焦點，一名網友表示一位越南女移工朋友去台北101「鬼塚虎」專櫃詢問鞋價，一位櫃姐竟冷回「那很貴」，網友將經歷分享上網後，沒想到台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今天（1／12）稍早二度透過社群平台發聲回應，除了強調服務很重要外，也希望已被停職的櫃姐「調整腳步、重新出發」。

網友昨天貼文表示，「我認識的越南移工妹妹很難過的告訴我，她去台北101的鬼塚虎專櫃，很有禮貌的詢問想要看鞋子，女店員用超級不禮貌的口氣說：「那很貴」。然後就一直無視她，後來又再問店員一次說想看37號可以嗎？店員直接回「我們沒有37號」。」網友表示，「聽完這些敘述我真的覺得不可思議。2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」

稍早鬼塚虎Onitsuka Tiger也正式發布聲明，向社會大眾道歉，並宣布已啟動內部調查，涉事員工現已停職等待後續處理。

賈永婕今天至台北101「鬼塚虎」巡櫃，更暖心喊話櫃姐調整腳步、重新出發。翻攝賈永婕臉書

針對此事，賈永婕今天下午再度於社群發文表示，「我逛街時常常會假裝若無其事，其實在偷看標價（笑）。有時候就默默放回去，有時候直接問請問這件多少錢？太貴我也會老實說：買了這件我可能要吃土了。所以我看過很多服務人員的臉色，但同時，我也交到很多專櫃的好朋友。」

賈永婕也分享，「有一次，我遇到一位服務超好、又很會推銷的妹妹，結果買太多，想想不甘心，乾脆把她挖角到我的婚紗店上班（笑）。這招我用過很多次，超賺的，好的業務是寶藏。」

賈永婕也直言，「這次鬼塚虎的事件，對我來說是一個很重要的提醒。對101、對品牌、對每一位Sales，都是。服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、語氣、熱忱、缺一不可。謝謝大家願意告訴我這件事。讓我們誠實面對、認真檢討，也會更嚴格要求服務品質。」

賈永婕最後也喊話，「鬼塚虎是我的愛牌，好穿、好潮，請繼續支持，也一起來監督他們。我剛剛去巡櫃又忍不住買瘋了。那位Sales妹妹我不認識你，但你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」

