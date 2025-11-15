女移工失聯12年被查獲 身邊多了6歲女兒！母女將同遭遣返

【記者鮮明／彰化報導】1名40多歲的印尼籍女移工，失聯長達4375天、將近12年，昨天（14日）在彰化縣王功海域「王者之弓」景觀橋上被海巡署人員查獲，身邊還多了個6女兒。海巡人員詢問後，將母女倆送交台中市專勤隊進一步遣返。

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所安檢人員，昨天中午在彰化縣芳苑鄉港區巡查時，發現「王者之弓」景觀橋上有1名外籍女子帶著6歲女兒看海，面對海巡人員盤查神情慌張、行跡可疑。海巡人員發現該女子為印尼籍勞工，出示的居留證已逾期10多年，被帶返所內查證身分。

第三岸巡隊司法小隊到場協助身份確認，證實該女子為失聯移工，且逾期天數達4375天，再過5天就滿12年，當年脫離雇主後到處打零工，連小孩都生了。岸巡隊將這對母女交由內政部移民署中區事務大隊臺中市專勤隊收容，將進一步遣返。

第三岸巡隊表示，將持續強化岸際、港區及周邊海域巡查作為，主動掌握可疑情事，守護港區秩序與公共安全，民眾若發現可疑狀況，可透過118海巡報案專線通報，與海巡共同維護國境安全。

海巡人員將失聯移工母女送至移民署台中專勤隊收容。民眾提供

海巡人員將母女帶回所內查證身分。民眾提供

