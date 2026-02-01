女移植造血幹細胞「血型B變AB」連討厭的韭菜都愛上 專家揭原因

大陸44歲雷姓女子上月31日在家人陪同下，從北京乘坐高鐵來到河南新鄉，與6年前無償捐獻造血幹細胞、挽救她生命的恩人楊增超首次見面。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸44歲雷姓女子上月31日在家人陪同下，從北京乘坐高鐵來到河南新鄉，與6年前無償捐獻造血幹細胞、挽救她生命的恩人楊增超首次見面，當面表達感謝。相見瞬間，2人緊緊相擁，雷女情緒激動，熱淚盈眶。她提到，自己接受移植後，血型從原來的B型轉變為AB型，連不喜歡吃的韭菜都愛吃了。

《極目新聞》報導，雷女表示，自己完成治療已滿6年，身體狀況穩定，她先前特意向中華骨髓庫提出申請，希望能見到救命恩人，「他不只是救了我一個人，而是救了我們整個家庭，所以我一定要來認親，以後就是一家人了。」

時間回到2019年6月，雷女在北京被確診為急性淋巴細胞白血病。身為家中獨生女，她既要照顧年邁父母，又要撫養2個年幼的女兒，突如其來的重病讓原本幸福的家庭陷入困境。由於家人均不符合捐獻條件，雷女將唯一的希望寄託在中華骨髓庫的配型搜尋上。

1個多月後，好消息傳來。1名志願者與她HLA配型完全成功，並同意捐獻造血幹細胞。2019年11月8日，這份「生命種子」順利移植到雷女體內，為她帶來重生希望。經過近1年的治療與恢復，她最終戰勝病魔，重返正常生活。

這位志願者正是來自河南新鄉的楊增超。捐獻當天，他在採集床上躺了近4個小時，捐獻200毫升造血幹細胞混懸液，成為河南省第809位非血緣關係造血幹細胞捐獻者。當時在內蒙古工作的他，為完成捐獻先後2次請假返鄉，甚至一度瞞著家人，直到捐獻完成後才告知妻子。

按照相關規定，非血緣造血幹細胞捐獻雙方需「互盲」。雷女康復後一直心懷感恩，直到這次在骨髓庫和紅十字會協助下，才得知恩人姓名與來自新鄉。見面時，雷女一家帶來精心準備的禮物，其中包括女兒親手繪製的感恩畫；楊增超一家也準備了當地特產迎接「新親人」。

雷女還提到，她接受移植後，血型由B型變為與楊增超相同的AB型，甚至愛上了過去不愛吃的韭菜。對此，醫生解釋，造血幹細胞移植會以捐獻者的「生命種子」重建造血系統，血型因此發生改變。這也讓原本素不相識的2人，因捐獻而成為血脈相連的「親人」。

