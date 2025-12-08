女稱坐月台長椅"閉目養神"遭搖醒! 轉運站告示"禁止睡覺"

生活中心／林詠琪、陳聖翰 台北報導

台北轉運站，發生有旅客與站務人員，爆發糾紛，一名女子控訴，坐在月台座椅區，閉目養神，卻遭二度驅趕，且對方態度不佳地說，這裡禁止睡覺，讓女子氣憤不已。實際前往現場，公告其實有寫，若臥躺在座椅或當休眠場所，站務人員有權驅離，相關單位也將調閱監視器，釐清當時情況。

台北轉運站，客運一輛接著一輛，聚集南來北往的旅客，月台椅子供民眾休息，但有人不滿控訴，只是閉目養神，卻被保全兩度搖醒，嚇壞她。

民視記者 林詠琪說：「當時這名女乘客下車之後，在二樓的座椅這邊稍作休息，不過站長表示這名女乘客當時靠在包包上面睡覺，因此保全人員才會上前關心。」

當事人說：「我沒有被驅趕，但是他當下就是直接，我在休息的時候，他是敲椅子打擾我，等於把我嚇醒了。我也沒有睡，但是我是被他嚇到，連續被他嚇兩次。他說他只是不想讓遊民待在這邊，那我說你看我這樣像遊民嗎？他說外套蓋起來誰知道你是。」





週六早上6點多，抵達台北後，因為舟車勞頓，女乘客臥靠椅背，閉目養神，控訴站務人員搖醒她，表示這裡不能睡覺，還提到是不想讓無家者待在這，讓女子氣憤不已，痛罵只是休息，到底違反哪條天條？

民眾說：「大家情緒可能都比較多，累的時候心情也比較不好，不知道睡著的那位乘客他的身體狀態怎麼樣，所以我覺得可以互相體諒。」





實際前往轉運站，二樓通道牆上，貼著公告，寫著"躺臥於座椅或當成休眠場所者"，也就是說站務人員，有權視情況驅離。

北市交通局公運處綜合規劃科長 劉國著說：「基於衛生跟其他旅客權益考量，座椅原則不開放旅客躺臥。站務人員如果發現乘客有躺臥情形時，程序上會確認是否有購買車票，並予以必要的行為宣導。」

女乘客已經透過1999申訴，公運處將請業者調閱監視器，釐清當時情況。

