女穿布偶裝控遭猛打頭！頭暈想吐找嘸嫌犯

桃園有女子在中壢夜市附近擔任操偶師，穿大型布偶裝揮手互動。（圖／東森新聞）





桃園有女子在中壢夜市附近擔任操偶師，穿大型布偶裝揮手互動，但他發文表示昨天（14）晚間7點多，有名身高大約180公分的男子，經過他時大力猛打他的頭部，害他頭暈噁心想吐，想上前追人，對方早就不見蹤影，其他操偶師表示布偶裝很重又難控制，如果被打到跌倒可能會腦震盪！

中壢夜市路口前，穿著熊抱哥布偶裝的女子，賣力的扭動身體，對路過民眾熱情打招呼。

但近日有名女子，在社群平台發文表示，14號晚間7點50到8點間，他在夜市穿布偶裝工作時，突然有人從他的頭部猛力打一下，導致他頭暈噁心想吐，當下只有隱約看到，動手的人是身高180公分左右的男子，他想衝過去追，對方還立刻跑進去逛夜市，很快就見不到人影。

其他在夜市穿布偶裝，打工的人員也說，這情況常發生很無奈。



曾穿布偶裝操偶師：「因為我那時候是扮小高，然後他是後面有那個風，就是他有那個一定要有電池，才可以把整個娃娃撐起來，我個人覺得蠻重也蠻難操作，（如果被打）那一定會跌倒，很心疼啊會覺得說你可能可以跟他拍照，但是不至於要拍打。」

要是被打到跌倒，不只手腳會擦挫傷，還可能有腦震盪風險，但穿娃娃裝的人員被攻擊早就不是第一次。



今年2月在高雄愛河邊，有人穿上烏薩奇跟小桃的玩偶裝到場，馬上被大批民眾包圍搶拍，卻有人不斷動手猛揍，烏薩奇的頭被打到晃來晃去，操偶師的手肘內側也被打到幾塊瘀青。不只台灣有這情況。

人氣卡通達菲家族到上海迪士尼遊行時，也被男遊客大力猛毆，工作人員立刻制止，小熊雪莉玫也被扯耳朵，他的同伴也被重重一擊，看的粉絲們好心疼。

但遊樂園的操偶師還有工作人員保護，夜市外的只能靠自己。



對此中壢警方表示，目前沒有相關報案紀錄，會加強周遭安全巡視，不讓操偶師或街頭藝人再遇到類似危險。

