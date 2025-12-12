女立委出手了！年邁柯基遭手搖飲老闆痛打縮角落 安置情況曝光

即時中心／綜合報導

近日社群平台瘋傳一段虐狗影片，一名男子疑情緒失控對家中年邁的柯基犬多次揮打施暴，不少人擔心柯基的生命安全、急呼「快救援」；影片引發網友關注，虐狗男子也遭起底是手搖飲茶聚加盟店負責人，品牌粉專也在深夜發出聲明暫停涉事加盟主品牌使用權限。而民進黨立委郭昱晴在得知消息後，今（12）日一早便提報北市動保處，並表示柯基現已帶離原住所安置，後續也將送醫檢查。

昨（11）日晚間在社群平台Threads上，有網友貼出一段虐狗影片，影片中可看到飼主疑似情緒失控，對著家中年邁的柯基犬多次揮打施暴；網友表示，飼主如此光明正大虐待動物，認為柯基強烈有生命危險，不知道有沒有什麼辦法能幫幫這老孩子？其他網友表示，「我忍耐著看完的…狗狗看起來真的很害怕，這一定不是第一次了」、「看到真的會心碎，這種人的良心還沒狗想啃」、「看了胃都在翻攪，好生氣」。

有民眾找到飼主是手搖飲加盟店負責人，紛紛湧入該品牌粉專與Google評論留言洗版，要求總公司立刻處理、不要拖延。也有網友翻查舊貼文，認為飼主過去常帶犬貓出門、做復健治療，原本照護狀況並不差；還有人發現虐狗男是以前在知名電腦公司的同事，「以前還彬彬有禮的，他怎麼活成這樣？」

民進黨立委郭昱晴看到貼文後，表示她知道飲料店在哪，「曾經看過有柯基在他的店裡，應該就是這可憐的孩子⋯明天來處理。」

今日上午，郭昱晴也在Threads上說明後續處理。她提到，這起飲料店老闆虐待柯基老犬事件，一早她已提報台北市動保處，動保處也即刻回應已開案調查。

大家關心目前柯基的處境，郭昱晴則表示，目前狗狗由其行為人前同居友人先行帶離，至寵物旅館進行安置（前同居友人亦認為行為人情緒不穩），動保處會接續前往將狗狗送醫檢查。

另外，有網友關心另外一隻貓咪，郭昱晴則指出，行為人當初與同居友人分開時，已協議一個帶貓一個帶狗，所以是不同飼主；當初帶貓走的人，也就是協助安置柯基去寵物旅館的前同居友人，「大家不用擔心！」

