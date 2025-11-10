女童不讓北捷博愛座遭雨傘打傷 北檢起訴動手婦

（中央社記者林長順台北10日電）今年9月搭北捷要求讓座優先席反遭踹倒的曾姓婦人去年2月搭捷運時，不滿1對父女坐博愛座（現改稱優先席），拿雨傘打傷女童小腿，台灣台北地方檢察署今天依傷害罪等起訴。

曾姓婦人當時搭台北捷運中和新蘆線到民權西路站時，不滿李姓男子偕同未成年女兒坐博愛座卻不讓座，持雨傘敲打女童右腳，造成女童右側小腿鈍傷。

經李姓男子報警處理，北檢屢傳曾姓婦人不到案，發布通緝，檢察官今天依中華民國刑法成年人故意對兒童犯傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法起訴，並請法院依兒少法規定加重其刑。

廣告 廣告

曾姓婦人今年9月搭北捷時，堅持要坐優先席，與不願讓座的年輕人口角衝突，她以手提袋揮打對方腳部，遭對方反擊踹倒。

此外，曾姓婦人10月在台北市大同區某超商涉嫌行竊鬧事，遭警方當場查獲並發現為竊盜通緝犯，依法移送台灣士林地方檢察署歸案。（編輯：李明宗）1141110