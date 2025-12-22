女童中指卡塑膠椅洞崩潰痛哭 "連人帶椅"送醫拆剪

中部中心 / 邱俊超 苗栗報導

苗栗有女童跟著爸爸到社區參加冬至活動，卻不慎將右手中指伸入塑膠椅孔洞，結果卡住無法拔出，也因為疼痛加上緊張大哭，救護人員到場後，將女童和塑膠椅搬上救護車，到醫院透過器材破壞椅面，協助女童手指脫困。





女童中指卡塑膠椅洞 嚎啕大哭 消防「連人帶椅」送醫拆剪

女童中指卡椅洞 連人帶椅子送醫院急診室。（圖／翻攝畫面）





2歲女童哭的好崩潰，因為她右手中指伸進塑膠椅的洞口，卡住拔不出來，消防人員用器材破壞切割椅面，尖銳的切割聲，讓女童更緊張害怕，越哭越大聲，家長在一旁安撫情緒

廣告 廣告





女童中指卡塑膠椅洞 嚎啕大哭 消防「連人帶椅」送醫拆剪

女童害怕崩潰大哭 救護人員破壞椅面 成功將手指拔出來 所幸只有輕微紅腫。（圖／翻攝畫面）





女童的手怎麼會卡進椅子的洞口呢？原來住在苗栗的孩子跟著爸爸到社區參加冬至活動，但右手中指伸進塑膠椅洞口卡住，家長通報救護後，救護人員當下決定，女童連同塑膠椅一起搬進救護車前往急診室。小小的手指最後被拔了出來，幸好只有稍微紅腫，經過治療沒有大礙，女童手指卡洞，冬至驚魂記。





原文出處：女童中指卡塑膠椅洞 嚎啕大哭 消防「連人帶椅」送醫拆剪

更多民視新聞報導

貓咪也要抓龍? 調皮橘貓卡家中按摩椅 消防"拆椅救貓"

驚悚! 曳引車失控逆向"「車連環撞」 駕駛當場喪命

黃明志尿檢陰性翻盤！吸毒案今開庭宣判無罪 當庭釋放

