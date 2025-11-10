女童也不放過！北捷嬤黑歷史不僅竊盜遭通緝 雨傘毆打優先座女童遭起訴

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

北捷9月間發生「優先席」讓座事件，73歲曾姓老婦為逼一名年輕乘客「Fumi阿姨」讓座而多次已提袋蓄意碰撞、挑釁，卻反遭對方一腳踢飛到對面的一般座上，因而登上各大媒體版面，並在網路上引發熱烈討論。如今曾婦不僅被警方查出竊盜通緝遭逮，在繳交1.5萬元罰金換回自由後，如今又被發現，她去年就曾因不滿1對父女坐在優先席上，竟持傘攻擊女童，女童家屬憤怒提告，台北地檢署今（10）日依故意對兒童傷害等罪將她起訴。

在北捷惡名昭彰的73歲曾姓老婦，在今年9月29搭乘北捷淡水信義線時，以手上袋子不斷撞擊、挑釁坐在優先席上的Fumi阿姨，隨後遭對方不忍，踹倒在對面座位，影片曝光後，引起熱議。經北捷警調查，依《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆者」，轉交大同分局進行裁處，不過也因此被發現，曾婦曾因涉嫌竊盜案被判拘役55天遭通緝，經士林地檢署扣除先前以服刑40日，剩餘15天得易科罰金1萬5000元，她立刻繳清這筆錢及犯罪所得472元，換回自由身結案。

不過曾婦爭搶優先席是慣犯，她曾在去年2月4日下午搭乘中和新蘆線時，不滿一對父女坐在優先席，竟持傘毆打未成年女童右腳，導致女童右側小腿鈍傷；女童家屬憤而提告，曾婦仍因未到案而遭到通緝，全案今日偵結，北檢依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌將她起訴。

